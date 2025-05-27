الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الثلاثاء، أن بلاده طوت صفحة الحرب مع "الطغاة"، وبدأت مرحلة جديدة عنوانها النهوض الاقتصادي ومحاربة الفقر، وذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية جماهيرية حملت شعار "حلب مفتاح النصر"، على مدرج قلعة حلب التاريخية.وقال الشرع في خطابه أمام حشود كبيرة من المواطنين: "من قلب حلب، أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت، وبدأت معركتنا ضد الفقر"، مشيدًا بصمود المدينة التي "لم تنحنِ لريح ولا خضعت لعاصفة، وكانت قلعة وجداراً وشاهداً على أعظم معارك التحرير"، حسب تعبيره.وأوضح أن استعادة مدينة حلب كانت لحظة فاصلة في مسار الثورة، مضيفًا: "كم تأثرت لخسارتها، وكم عاهدت نفسي على استردادها.. لقد هيّأنا العدة وجهزنا الجيوش، ولم نخض حرباً كما خضناها من أجل حلب"، معتبرًا تحريرها "أعظم فتح شهدته البلاد".وتابع الشرع: "ها نحن نفي بالوعد. عدنا إلى حلب لنبدأ مرحلة البناء.. ستكون هذه المدينة أعظم منارة اقتصادية في الإقليم"، مشيرًا إلى أن الأرض تحررت والقيود زالت، وأن الطريق بات ممهّدًا أمام السوريين لبدء مرحلة جديدة من التنمية والنهضة.وأكد الرئيس السوري أن بلاده استعادت مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، وأن دعم الأشقاء ورفع العقوبات ليس من باب المجاملة، بل هو "استحقاق قدمه الشعب السوري بتضحياته".وفي ختام كلمته، دعا الشرع أبناء سوريا إلى توحيد الجهود في معركة البناء والإعمار، قائلاً: "ليكن شعارنا كما رفعناه من قبل: لا نرتاح ولا نستريح حتى نعيد بناء سوريا من جديد ونباهي بها العالم أجمع".