عربي

الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت

الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الثلاثاء، أن بلاده طوت صفحة الحرب مع "الطغاة"، وبدأت مرحلة جديدة عنوانها النهوض الاقتصادي ومحاربة الفقر، وذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية جماهيرية حملت شعار "حلب مفتاح النصر"، على مدرج قلعة حلب التاريخية.

وقال الشرع في خطابه أمام حشود كبيرة من المواطنين: "من قلب حلب، أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت، وبدأت معركتنا ضد الفقر"، مشيدًا بصمود المدينة التي "لم تنحنِ لريح ولا خضعت لعاصفة، وكانت قلعة وجداراً وشاهداً على أعظم معارك التحرير"، حسب تعبيره.

وأوضح أن استعادة مدينة حلب كانت لحظة فاصلة في مسار الثورة، مضيفًا: "كم تأثرت لخسارتها، وكم عاهدت نفسي على استردادها.. لقد هيّأنا العدة وجهزنا الجيوش، ولم نخض حرباً كما خضناها من أجل حلب"، معتبرًا تحريرها "أعظم فتح شهدته البلاد".

وتابع الشرع: "ها نحن نفي بالوعد. عدنا إلى حلب لنبدأ مرحلة البناء.. ستكون هذه المدينة أعظم منارة اقتصادية في الإقليم"، مشيرًا إلى أن الأرض تحررت والقيود زالت، وأن الطريق بات ممهّدًا أمام السوريين لبدء مرحلة جديدة من التنمية والنهضة.

وأكد الرئيس السوري أن بلاده استعادت مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، وأن دعم الأشقاء ورفع العقوبات ليس من باب المجاملة، بل هو "استحقاق قدمه الشعب السوري بتضحياته".

وفي ختام كلمته، دعا الشرع أبناء سوريا إلى توحيد الجهود في معركة البناء والإعمار، قائلاً: "ليكن شعارنا كما رفعناه من قبل: لا نرتاح ولا نستريح حتى نعيد بناء سوريا من جديد ونباهي بها العالم أجمع".

أخبار ذات صلة

برلماني مصري يحذر من مخطط لدفع سكان غزة نحو رفح واقتحام الحدود المصرية

برلماني مصري يحذر من مخطط لدفع سكان غزة نحو رفح واقتحام الحدود المصرية

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

كاتس: دمّرنا &quot;الطائرة الأخيرة&quot; للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

كاتس: دمّرنا "الطائرة الأخيرة" للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت

الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت

بعد 40 يوماً من العتمة.. اتفاق ينهي أزمة الكهرباء في الولاية الشمالية بالسودان

بعد 40 يوماً من العتمة.. اتفاق ينهي أزمة الكهرباء في الولاية الشمالية بالسودان

ممثل سوريا في اللقاءات السرية مع إسرائيل..من هو أحمد الدالاتي؟

ممثل سوريا في اللقاءات السرية مع إسرائيل..من هو أحمد الدالاتي؟

الكشف عن حقيقة سقوط طائرة حجاج قرب الحدود المصرية

الكشف عن حقيقة سقوط طائرة حجاج قرب الحدود المصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

&quot;الخارجية&quot; تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

"الخارجية" تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها

&quot;الصحة&quot; بغزة تحذّر: نقص حاد في الأكسجين بالمستشفيات يهدد حياة المرضى

"الصحة" بغزة تحذّر: نقص حاد في الأكسجين بالمستشفيات يهدد حياة المرضى

متحدّياً المحكمة الجنائية الدولية.. المتطرف بن غفير يتوعد بمواصلة الاستعمار بالضفة

متحدّياً المحكمة الجنائية الدولية.. المتطرف بن غفير يتوعد بمواصلة الاستعمار بالضفة

الأمم المتحدة: غزة تُمحى أمام أعيننا ولا مكان آمناً في القطاع

الأمم المتحدة: غزة تُمحى أمام أعيننا ولا مكان آمناً في القطاع

منوعات

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

&quot;ميس رايتشل&quot;.. نجمة الأطفال التي كسرت صمتها من أجل غزة

"ميس رايتشل".. نجمة الأطفال التي كسرت صمتها من أجل غزة

عربي

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

كاتس: دمّرنا &quot;الطائرة الأخيرة&quot; للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

كاتس: دمّرنا "الطائرة الأخيرة" للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت

الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت