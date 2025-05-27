الكشف عن حقيقة سقوط طائرة حجاج قرب الحدود المصرية

رام الله - دنيا الوطنردت السلطات الموريتانية بشكل قاطع على الأنباء المتداولة حول سقوط طائرة تقل حجاجاً موريتانيين في البحر الأحمر قرب الحدود الإقليمية المصرية، نافية حدوث تلك الواقعة بأي حال من الأحوال.وأثارت شائعة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول سقوط طائرة موريتانية تقل حجاجاً موريتانيين في البحر الأحمر حالة من القلق بين المواطنين، قبل أن تتدخل الجهات الرسمية لتوضيح الحقيقة.وأكد الولي طه مدير الحج بوزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا، عبر منشور على حسابه الرسمي في "فيسبوك" أن جميع الحجاج الموريتانيين وصلوا بسلام إلى الأراضي المقدسة، نافياً وجود أي حادث يتعلق برحلات الحج.وقال المسؤول الموريتاني الكبير في منشوره: "حجاجنا سالمون ووصلوا البلاد المقدسة بخير"، في محاولة لتهدئة المخاوف ووضع حد للمعلومات المغلوطة.من جانبها أصدرت شركة الموريتانية للطيران بيانا رسميا أكدت فيه أن الأخبار المتداولة "لا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أن جميع الحجاج الموريتانيين الذين سافروا إلى مكة المكرمة وصلوا بأمان.وأوضحت الشركة أنها نظمت ثلاث رحلات جوية لنقل الحجاج في أيام 23 و24 و25 مايو اجاري، وفقاً لخطة محكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما حددت الشركة مواعيد رحلات العودة في 12 و13 و14 يونيو القادم، مؤكدة التزامها بالجدول المعتمد.وأعربت الموريتانية للطيران عن استيائها من انتشار الشائعات، داعية الجمهور إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وأكدت الشركة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد أو الجهات التي تروج لأخبار كاذبة تمس أمن وسلامة المسافرين أو تسيء إلى سمعتها.تأتي هذه الحادثة في سياق حساس حيث يترقب الآلاف من الحجاج الموريتانيين أداء فريضة الحج لهذا العام، وتسعى السلطات إلى ضمان سلاسة العملية وسط تحديات لوجستية وإعلامية.