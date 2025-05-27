وزير الخارجية الأردني يؤكد أهمية اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أهمية اعتراف مزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، تأكيدا على الالتزام بحل الدولتين.جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة أجراها في العاصمة الأردنية عمان مع وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، تركزت على العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.وبحث الصفدي وفالتونين الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية إلى القطاع، وفق قناة (المملكة).كما بحثا في الجهود الإقليمية والدولية لضمان انتهاء المؤتمر الدولي الذي سيُعقد برئاسة سعودية فرنسية في نيويورك الشهر المقبل إلى مخرجات عملية تدفع نحو تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.