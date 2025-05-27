الحوثيون: عملياتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يحيى سريع، عن تنفيذ هجوم استهدف مطار اللد وهدفاً حيوياً شرقي مدينة يافا المحتلة باستخدام صاروخين باليستيين.وأكد سريع، خلال تصريح له، أن العملية نجحت وتسببت في دخول ملايين المستوطنين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، مشدداً على أن عمليات الجماعة ستستمر ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.وقد أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن من قبل جماعة الحوثي، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق داخل البلاد.وقال الجيش عبر حسابه على تطبيق (تليجرام) إن الصاروخ تم اعتراضه بنجاح، دون تسجيل إصابات، مضيفاً أن الإنذارات انطلقت في مناطق متعددة نتيجة التهديد الصاروخي.