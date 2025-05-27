تركيا تعتقل 25 شخصاً بتهم فساد في بلدية إسطنبول

وأثار توقيف إمام أوغلو الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، في 19 آذار/مارس، موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في تركيا منذ العام 2013.

وسجن رئيس بلدية اسطنبول المقال من منصبه، منذ 23 آذار/مارس وهو اليوم الذي أعلنه فيه حزبه، حزب الشعب الجمهوري، مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2028.



لكن إلغاء شهادته الجامعية في آذار/مارس، وهو إجراء استنكرته المعارضة التركية، يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت محكمة في إسطنبول رسميا 25 شخصا من أصل 46 محتجزا في إطار تحقيق بشأن مزاعم فساد في بلدية إسطنبول الكبرى.ومن بين المعتقلين نائب الأمين العام للبلدية، عارف جوركان ألباي، ورئيس شركة الإسكان التابعة للبلدية "كيبتاش"، علي كورت، ورئيسة ديوان البلدية، قدرية كساب أوغلو، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء ووكالة الأناضول.كما جرى اعتقال مالكي شركة البناء يابي مركز، ورجال الأعمال: سارب يالجينكايا، وسيزا بويوك كولها، وبيرات تشاجري كابكي، وإيلكر هامال، ونزهة كورت، وسربيل ألتينتاش.يذكر أن الشرطة التركية أوقفت الجمعة الماضي، 44 شخصا إضافيا في إطار تحقيقات الفساد التي أدت إلى سجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو أواخر آذار/مارس، ومن بينهم سكرتيره الخاص.وسبق أن أوقفت السلطات عشرين موظفا آخرين في البلدية، من بينهم رئيس المكتب الإعلامي، يوم الثلاثاء في إطار التحقيق نفسه. وأفادت الصحافة التركية أنه تم إيداع 13 منهم الحبس الاحتياطي.وتجري التحقيقات مع إمام أوغلو، أحد أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد، بينما يرتبط قرار حبسه احتياطيا بالتحقيقات الجارية في قضايا الفساد.