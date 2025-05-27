دون حضور نتنياهو.. قادة أمن الاحتلال يبحثون مع المستشارة القضائية ملف الأسرى والعملية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 14) الإسرائيلية بأن قادة الأمن يبحثون في مكتب المستشارة القضائية للحكومة قضية الرهائن والعملية بغزة.وأضافت القناة الإسرائيلية أن مشاورات قادة الأمن تجري دون دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وووزير الجيش يسرائيل كاتس.وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن والد الجندي الأسير بغزة ماتان إنغريست أن "ابنه مصاب بجروح بالغة وهو في خطر حقيقي".وأضاف والد الأسير أن "إسرائيل لا تبذل جهدا للدفاع عن حياة جنودها، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعبث بالأرواح ويجب أن يتوقف عن مسرحياته".