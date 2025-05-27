800 خبير قانوني يطالبون الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنطالب 800 خبير قانوني بريطاني، الثلاثاء، بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني نقلتها (صحيفة الغارديان).وجاء في الرسالة، أن جميع الدول بما فيها بريطانيا ملزمة باتخاذ جميع الخطوات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، واستخدام كل الوسائل لضمان وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم.كما طالبت حكومةَ بريطانيا باستخدام كل الوسائل لضمان استئناف دخول المساعدات دون عوائق إلى غزة.وطالب القانونيون حكومة بريطانيا بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وكل من تورط في سلوك غير قانوني. وطالبوها بمراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل وتعليق خارطة الطريق المشتركة.كما طالبوا حكومة بريطانيا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين.