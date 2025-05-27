دولي

أميركا.. قتيلان وجرحى في إطلاق نار بفيلادلفيا

أميركا.. قتيلان وجرحى في إطلاق نار بفيلادلفيا
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدينة فيلادلفيا الأميركية حادث إطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وأفادت قناة "دبليو.بي.في.آي" التابعة لشبكة "أي بي سي نيوز" بأن شخصين قتلا وأصيب ما لا يقل عن تسعة آخرين بالرصاص بعد إطلاق نار مساء الإثنين (بالتوقيت المحلي) بمتنزه فيرمونت في فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

ونقلت القناة عن الشرطة قولها إن اثنين على الأقل من الضحايا كانوا من الأحداث، مضيفة أن أعمار الضحايا لم تعرف بعد.

وأفادت مصادر في شرطة فيلادلفيا بأن الحادث وقع خلال تجمع ضمّ عددا كبيرا من الأشخاص.

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