إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن من قبل جماعة الحوثي، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق داخل البلاد.وقال الجيش عبر حسابه على تطبيق "تلغرام" إن الصاروخ تم اعتراضه بنجاح، دون تسجيل إصابات، مضيفاً أن الإنذارات انطلقت في مناطق متعددة نتيجة التهديد الصاروخي.ويأتي هذا الحادث بعد أيام من اعتراض صواريخ أخرى أطلقت من اليمن، إذ تم إسقاط صاروخ يوم الأحد الماضي، تلاه صاروخان الخميس، في تصعيد متواصل للهجمات التي تبنّتها جماعة الحوثي.وكان الحوثيون قد أعلنوا خلال الأيام الماضية تنفيذ هجمات استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب، مؤكدين أن عملياتهم مستمرة ضمن ما وصفوه بدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، كثّفت جماعة الحوثي هجماتها الصاروخية تجاه إسرائيل واستهدفت سفناً في البحر الأحمر، في تصعيد اعتبرته "جزءاً من معركة إسناد لغزة".في المقابل، ردّت إسرائيل بشن ضربات جوية على مواقع حوثية داخل اليمن، محذرة من أن الجماعة ستواجه مصيراً مشابهاً لما واجهته حماس في غزة وحزب الله في لبنان، إذا استمر تصعيدها العسكري.