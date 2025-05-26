عربي

الأردن يدين اقتحام بن غفير والمستوطنين المتطرفين للأقصى

الأردن يدين اقتحام بن غفير والمستوطنين المتطرفين للأقصى
ايتمار بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعة كبيرة من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى صباح اليوم.

وشدّدت الوزارة بأن ممارسات هذا الوزير المتطرف واقتحاماته المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاقتحام من قِبَل الوزير المتطرف بن غفير ووزراء وأعضاء من الحكومة و(كنيست) والمستوطنين المتطرفين، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.

واعتبر السفير ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، كما تعكس عبثية وتأجيجًا مرفوضًا للأوضاع في ضوء توسيع إسرائيل حربها على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

أخبار ذات صلة

برلماني مصري يحذر من مخطط لدفع سكان غزة نحو رفح واقتحام الحدود المصرية

برلماني مصري يحذر من مخطط لدفع سكان غزة نحو رفح واقتحام الحدود المصرية

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

كاتس: دمّرنا &quot;الطائرة الأخيرة&quot; للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

كاتس: دمّرنا "الطائرة الأخيرة" للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت

الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت

بعد 40 يوماً من العتمة.. اتفاق ينهي أزمة الكهرباء في الولاية الشمالية بالسودان

بعد 40 يوماً من العتمة.. اتفاق ينهي أزمة الكهرباء في الولاية الشمالية بالسودان

ممثل سوريا في اللقاءات السرية مع إسرائيل..من هو أحمد الدالاتي؟

ممثل سوريا في اللقاءات السرية مع إسرائيل..من هو أحمد الدالاتي؟

الكشف عن حقيقة سقوط طائرة حجاج قرب الحدود المصرية

الكشف عن حقيقة سقوط طائرة حجاج قرب الحدود المصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية مريضة

&quot;الخارجية&quot; تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

"الخارجية" تشدد على ضرورة فتح المعابر ووقف تفشي المجاعة في قطاع غزة

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

(يونيسف): استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها

&quot;الصحة&quot; بغزة تحذّر: نقص حاد في الأكسجين بالمستشفيات يهدد حياة المرضى

"الصحة" بغزة تحذّر: نقص حاد في الأكسجين بالمستشفيات يهدد حياة المرضى

متحدّياً المحكمة الجنائية الدولية.. المتطرف بن غفير يتوعد بمواصلة الاستعمار بالضفة

متحدّياً المحكمة الجنائية الدولية.. المتطرف بن غفير يتوعد بمواصلة الاستعمار بالضفة

الأمم المتحدة: غزة تُمحى أمام أعيننا ولا مكان آمناً في القطاع

الأمم المتحدة: غزة تُمحى أمام أعيننا ولا مكان آمناً في القطاع

منوعات

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

بعد عاصفة من الجدل.. باسم ياخور في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

سوريا:ملابسات تخريب حفل فني للمطرب محمد الشيخ في إدلب

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

حفل شاكيرا يثير أزمة صحية في أمريكا.. مخاوف من تفشي مرض فيروسي شديد العدوى

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أسانج يخطف الأنظار بمهرجان كان بقميص يحمل أسماء 4986 طفلاً قتلوا بغزة

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

أحمد السقا يفاجئ جمهوره بإعلان انفصاله عن مها الصغير بعد 26 عاماً من الزواج

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

استشهاد الممثلة الفلسطينية ابتسام نصار و13 فردًا من عائلتها

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

اليوتيوبر الهندية الحسناء ملهوترا في قبضة الأمن بتهمة التجسس لصالح باكستان

&quot;ميس رايتشل&quot;.. نجمة الأطفال التي كسرت صمتها من أجل غزة

"ميس رايتشل".. نجمة الأطفال التي كسرت صمتها من أجل غزة

عربي

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية

كاتس: دمّرنا &quot;الطائرة الأخيرة&quot; للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

كاتس: دمّرنا "الطائرة الأخيرة" للحوثيين في غارات للجيش على مطار صنعاء

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة

الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت

الرئيس السوري أحمد الشرع: من قلب حلب أعلن للعالم أن حربنا مع الطغاة انتهت