شؤون فلسطينية

الضفة: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وجنين

الضفة: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وجنين
الضفة: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وجنين
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها لليوم السادس على التوالي،  على مدن وبلدات شمال الضفة، لاسيما جنين وطولكرم وذلك تزامنا مع عمليات هدم وتجريف للمنازل والبنية التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 29 شهيدا بينهم 5 أطفال ومسنان و121 إصابة في الضفة، ما يرفع حصيلة الشهداء في محافظات الضفة إلى 681 شهيدا ونحو 5700 جريح. وأحصت منذ يوم الأربعاء، 18 شهيدا في محافظة جنين، 4 شهداء في محافظة طوباس، 4 شهداء في محافظة طولكرم، 3 شهداء في محافظة الخليل.

وواصلت قوات الاحتلال تدمير البنى التحتية والمرافق الحياتية والخدماتية وتحديدا في مخيمات طولكرم وجنين، والتنكيل بالفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية بحقهم وحصارهم ومنعهم التنقل، مع دفع عشرات عائلات من مخيم جنين إلى النزوح قسرا.

واندلعت مساء الاثنين، اشتباكات ضارية في طولكرم، حيث أكّدت كتائب القسام هناك، استهداف "قوة من المشاة في محور التوغل بحارة الغانم، وإمطارها بالرصاص، ما أدى إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح"، بينما عزّزت قوات الاحتلال، وجودها بجنين، حيث تحاوُل عزل أحياء "الدمج" و"الجابريات"، والمخيّم.

يأتي ذلك فيما تدور اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدد من الأحياء ومحاور التوغل، فيما فجرت قوات الاحتلال منزل القيادي الأسير زكريا زبيدي في وقت سابق الاثنين.

أخبار ذات صلة

الضفة: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وجنين

الضفة: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وجنين

كتائب القسام تبث رسالة لأسيرة إسرائيلية قبل مقتلها

كتائب القسام تبث رسالة لأسيرة إسرائيلية قبل مقتلها

أبو عبيدة: تعليمات جديدة لحراس الأسرى حال اقتراب الاحتلال منهم

أبو عبيدة: تعليمات جديدة لحراس الأسرى حال اقتراب الاحتلال منهم

&quot;لن أخضع للضغوطات&quot;.. نتنياهو يجدد تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا

"لن أخضع للضغوطات".. نتنياهو يجدد تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا

أونروا: 600 ألف طفل محرومون من التعليم في غزة

أونروا: 600 ألف طفل محرومون من التعليم في غزة

وزيرة الاستيطان تطالب إعلان حالة الحرب في الضفة

وزيرة الاستيطان تطالب إعلان حالة الحرب في الضفة

48 شهيداً خلال الساعات الـ 24 الماضية بقطاع غزة

48 شهيداً خلال الساعات الـ 24 الماضية بقطاع غزة

مفوض &quot;أونروا&quot;: أكثر من 70% من مدارسنا في غزة دمّرت أو تضررت

مفوض "أونروا": أكثر من 70% من مدارسنا في غزة دمّرت أو تضررت

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

وزيرة الاستيطان تطالب إعلان حالة الحرب في الضفة

وزيرة الاستيطان تطالب إعلان حالة الحرب في الضفة

مفوض &quot;أونروا&quot;: أكثر من 70% من مدارسنا في غزة دمّرت أو تضررت

مفوض "أونروا": أكثر من 70% من مدارسنا في غزة دمّرت أو تضررت

الاحتلال يفجر مداخل منازل في مخيم جنين

الاحتلال يفجر مداخل منازل في مخيم جنين

جمعية الهلال الأحمر بدير البلح تطلق حملة تطعيم شلل الأطفال

جمعية الهلال الأحمر بدير البلح تطلق حملة تطعيم شلل الأطفال

بايدن يجهز مقترحه الأخير لإتمام الصفقة خلال أسبوعين

بايدن يجهز مقترحه الأخير لإتمام الصفقة خلال أسبوعين

طقس فلسطين: أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة

طقس فلسطين: أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة

أسعار العملات مقابل الشيكل الاثنين

أسعار العملات مقابل الشيكل الاثنين

خليل الحية يكشف عما يدور في جولات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

خليل الحية يكشف عما يدور في جولات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

منوعات

أنجليا جولي تخطف الأنظار بعد غيابها الطويل

أنجليا جولي تخطف الأنظار بعد غيابها الطويل

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

عربي

تونس: الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة

تونس: الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة

القاهرة تجدد رفضها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا

القاهرة تجدد رفضها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا

حزب الله: إعلان إسرائيل تعطيل هجوم المقاومة &quot;ادعاءات فارغة&quot;

حزب الله: إعلان إسرائيل تعطيل هجوم المقاومة "ادعاءات فارغة"

حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل

حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل