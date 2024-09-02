الضفة: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وجنين



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن 29 شهيدا بينهم 5 أطفال ومسنان و121 إصابة في الضفة، ما يرفع حصيلة الشهداء في محافظات الضفة إلى 681 شهيدا ونحو 5700 جريح. وأحصت منذ يوم الأربعاء، 18 شهيدا في محافظة جنين، 4 شهداء في محافظة طوباس، 4 شهداء في محافظة طولكرم، 3 شهداء في محافظة الخليل.



وواصلت قوات الاحتلال تدمير البنى التحتية والمرافق الحياتية والخدماتية وتحديدا في مخيمات طولكرم وجنين، والتنكيل بالفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية بحقهم وحصارهم ومنعهم التنقل، مع دفع عشرات عائلات من مخيم جنين إلى النزوح قسرا.



واندلعت مساء الاثنين، اشتباكات ضارية في طولكرم، حيث أكّدت كتائب القسام هناك، استهداف "قوة من المشاة في محور التوغل بحارة الغانم، وإمطارها بالرصاص، ما أدى إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح"، بينما عزّزت قوات الاحتلال، وجودها بجنين، حيث تحاوُل عزل أحياء "الدمج" و"الجابريات"، والمخيّم.



يأتي ذلك فيما تدور اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدد من الأحياء ومحاور التوغل، فيما فجرت قوات الاحتلال منزل القيادي الأسير زكريا زبيدي في وقت سابق الاثنين.





رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها لليوم السادس على التوالي، على مدن وبلدات شمال الضفة، لاسيما جنين وطولكرم وذلك تزامنا مع عمليات هدم وتجريف للمنازل والبنية التحتية.