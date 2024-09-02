شؤون فلسطينية

"لن أخضع للضغوطات".. نتنياهو يجدد تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا

"لن أخضع للضغوطات".. نتنياهو يجدد تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا
نتنياهو يعرض خلال مؤتمره خريطة غزة لشرح أهمية محور فيلادلفيا
رام الله - دنيا الوطن
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا، وتوعد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدفع ثمن باهظ للغاية، بعد استعادة جثث ست أسرى إسرائيليين من رفح جنوب قطاع غزة.

وقال نتنياهو، مساء الاثنين، في مؤتمر صحفي متلفز بالقدس المحتلة إن "إسرائيل كانت قريبة من تحرير المحتجزين الستة لكن لم تنجح للأسف فقد قتلتهم حماس وستدفع ثمنا باهظا لذلك"، مؤكداً أنه يعمل على مدار الساعة لإعادة الأسرى.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكيد على أن موقفه ثابت بشأن محور فيلادلفيا ولن يتغير، ورأى أن هذا المحور هو أنبوب الأكسجين لحماس ويجب قطعه، معتبرا أن "خروج الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا جعل غزة مصدر تهديد كبير لنا، وكان بمثابة فتح الطريق لدخول الأسلحة وغيرها لحماس".

وشدد على أنه لم يكن هناك اتفاق دولي سابق يسمح لنا باحتلال محور فيلادلفيا، وأكد أن تحقيق أهداف الحرب يمر من هذا المحور.

ولفت نتنياهو إلى أنه لم يوافق أبدا على إخلاء محور فيلادلفيا عندما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون مغادرة قطاع غزة، منوها إلى أنه "عندما دخلنا إلى محور فيلادلفيا شعرنا بتغيير لصالحنا في الوضع العسكري".

وأضاف: "يقولون لنا: اخرجوا من محور فيلادلفيا لمدة 42 يوما وأنا أقول إذا فعلنا ذلك فلن نعود إليه ولو بعد 42 سنة"، معتبرا أن دخول الجيش الإسرائيلي إلى محور فيلادلفيا أجبر حماس على تغيير موقفها في المفاوضات.

وقال نتيناهو إن "التصريحات غير المسؤولة والأكاذيب تمنح عدونا أملا في إحداث فرقة بيننا، وأقول للسنوار لا تعول على تفريقنا"، مشددا على "ضروة الانتظار حتى نهاية الحرب حتى لا نؤثر على عمل جنودنا في الجيش والشاباك".

وأكد أن تعريفه لنهاية الحرب هو عندما تنتهي سلطة حماس في قطاع غزة، مشيراً إلى إن إسرائيل قريبة جدا من "القضاء على حماس".

وتابع نتنياهو أنه حريص على إنجاز اتفاق، زاعما أنه لم يلحظ أي إيجابية من حماس باتجاه إبرام صفقة.

وأشار إلى أن إسرائيل خاضت ثلاثة حروب قضت فيها على كثير من أعدائها لكن لم تحظ بدعم دولي لإعادة احتلال غزة.

وذكر أن "حماس تتخذ سياسة زرع الفتنة داخل المجتمع الإسرائيلي، علينا أن نتحد، ولن نتنازل عن أمور مصيرية، لن أخضع للضغوطات".

كما شدد على أن إسرائيل في حرب مصيرية ضد ما وصفه بمحور الشر الإيراني، والعدو يريد تدميرنا جميعا دون استثناء، وقال إنه بعدما خرجت إسرائيل من لبنان كان يجب عليها العودة مع أول صاروخ أطلق عليها من هناك.

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