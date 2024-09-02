بايدن: نتنياهو لا يفعل ما يكفي لإتمام صفقة تبادل أسرى

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يفعل ما يكفي" من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق في قطاع غزة وتبادل الأسرى، لافتاً في الوقت ذاته إلى قرب التوصل لاتفاق نهائي بهذا الشأن.وقال بايدن، اليوم الاثنين، خلال حديثه للصحفيين في واشنطن: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، ولا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي حيال ذلك".يأتي ذلك في وقت نقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الضغوط المستمرة التي يمارسها بايدن أخذت شكلاً جديداً بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة جثث ستة أسرى، بما في ذلك الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبيرغ-بولين، مشيرة إلى أن واشنطن تخطط لتقديم مقترح عرض "خذه أو اتركه" نهائي لوقف الحرب في غزة.وأضافت المصادر أن واشنطن تتشاور مع الدوحة والقاهرة بشأن ملامح هذا المقترح الذي ستقدمه خلال الاسابيع القادمة، وأن عدم قبول إسرائيل أو حماس لهذا الاتفاق قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أميركية.تصريحات خطيرةوتعليقا على تصريحات بايدن، قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة (معاريف) إنها "تصريحات خطيرة خصوصا أنها تأتي بعد أيام من إعدام حماس ستة رهائن بينهم أميركي".كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي (لم تسمه) أنه قال إنه "من الغريب أن يضغط بايدن على نتنياهو وليس على السنوار الرافض للصفقة".في المقابل، قالت هيئة الأسرى الإسرائيليين بغزة إن تصريحات بايدن "إثبات بأن نتنياهو يعرقل التوصل لصفقة"، وفق ما ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية.وتأتي تصريحات بايدن تزامنا مع مظاهرات عارمة في مدن إسرائيلية بينها تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى والضغط على الحكومة، بعد الإعلان عن مقتل ستة أسرى إسرائيليين في نفق بمدينة رفح جنوب القطاع، قالت حماس إنهم قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي.كما تتزامن مع إضراب في إسرائيل لاتحاد نقابات العمال (الهستدروت) بدأ صباح اليوم الاثنين، إلا أن محكمة تل أبيب قررت إنهاءه استجابة لطلب الحكومة.ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوب القطاع، بينما تتمسك حركة حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.