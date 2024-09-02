دولي

محكمة إسرائيلية تصدر أمراً بإنهائه.. نتنياهو: الإضراب يعزز قوة السنوار

محكمة إسرائيلية تصدر أمراً بإنهائه.. نتنياهو: الإضراب يعزز قوة السنوار
توقف العمل في مطار بن غوريون لعدة ساعات ضمن الإضراب العام
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة العمل الإسرائيلية في تل أبيب بوقف الإضراب العام الذي بدأ صباح اليوم الاثنين، وشاركت فيه قطاعات واسعة بإسرائيل، في حين اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعماً لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.

وأمرت محكمة العمل بأن الإضراب العام الذي أدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل يجب أن ينتهي الساعة 02:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينتش).

وبدأ اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) إضرابا عاما اليوم الاثنين للضغط على رئيس الوزراء للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل ستة أسرى إسرائيليين كانت تحتجزهم حركة (حماس)، مما أثار احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل.

هذا وقد تعطلت خدمات عامة في عدة مناطق بإسرائيل، اليوم الاثنين، استجابة لإضراب عام أعلنه أكبر اتحاد عمالي للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل وإعادة الأسرى في قطاع غزة.

دعم كبير

وبدأ الإضراب الساعة السادسة من صباح اليوم، وحظيت الدعوة إلى إضراب عام ليوم واحد، التي أطلقها رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) أرنون بار ديفيد، بدعم شركات صناعية كبرى ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد استعادة جثث ستة أسرى محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدا تحديد هوياتهم، في وقت أعرب فيه الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزنه على وفاة أحدهم (يحمل الجنسية الأميركية).

وفي محاولة لإجهاض الإضراب، خاطب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش محكمة العمل الإسرائيلية التي كان من المقرر أن تنعقد صباح اليوم، لكن عدة قطاعات لبت الدعوة التي أيدتها أيضا عديد من مجموعات أصحاب العمل، منها رابطة المصنعين الإسرائيليين وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بأن النقابات الإسرائيلية أبلغت محكمة العمل أن الإضراب سينتهي الليلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة (يديعوت أحرونوت)، عن سموتريتش قوله إن الإضراب سياسي وغير قانوني، ويجب وقفه حالا.

كما أشارت (يديعوت أحرونوت) إلى أن التماس الحكومة يطلب إصدار حكم بأن الإضراب المفاجئ ليس بسبب نزاع عمالي جماعي، وأنه سياسي.

نتنياهو: الإضراب يعزز قوة السنوار

وفي أول تعليق له بعد قرار محكمة العمل وقف الإضراب، قال نتنياهو إن الإضراب في إسرائيل يمثل دعما للسنوار ويعزز قوته، وفقا لما نقلته عنه (القناة 12) الإسرائيلية.

كما نقلت عنه صحيفة (إسرائيل اليوم) قوله إنه يريد "إعادة المختطفين، لكن هناك أماكن يجب ألا نتخلى عنها، وفيلادلفيا أنبوب أكسجين حماس".

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