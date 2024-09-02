تونس: الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة

وقالت الهيئة، في مؤتمر صحفي، إن القائمة تشمل الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون العياشي زمال، مؤكدة على استحالة تنفيذ القرارات المعلنة من قبل المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين، وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، ومنذر الزنايدي.



وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس يوم 6 أكتوبر المقبل، ويشترط للمرشح تأمين تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.



كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص، وتمنحها وزارة الداخلية.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.