بايدن وهاريس يجتمعان اليوم بفريقهما الخاص بمباحثات وقف النار بغزة

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته المرشحة للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، اليوم الاثنين، فريقهما المعني بمباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد البيت الأبيض.وأعلن البيت الأبيض عن تعديل جدول الرئيس اليوم، بشكل يتيح له ولهاريس عقد اجتماع مع "الفريق الأميركي المفاوض بشأن اتفاق المحتجزين في أعقاب مقتل مواطن أميركي هيرش غولدبرغ-بولين و5 محتجزين آخرين السبت، وبحث الجهود للدفع نحو اتفاق يضمن الإفراج عن المحتجزين المتبقين".وتقود الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ أشهر، جهود وساطة بين إسرائيل وحركة (حماس) تهدف لإبرام اتفاق هدنة في الحرب المتواصلة منذ قرابة 11 شهرا، يتيح الإفراج عن المحتجزين الذين ما زالوا في القطاع، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.