(القسام) تتبنى عملية "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" قرب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤوليتها الكاملة عن عمليتي "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" قرب مدينة الخليل يوم الجمعة الماضي.وقالت الكتائب في بيان لها"إنه مع الكشف عن أولى عملياتنا الاستشهادية بالخليل نؤكد أن كل محافظات الضفة ستخبئ مفاجآت مؤلمة للاحتلال".ووقعت العملية في وقت متأخر من مساء الجمعة في محيط مستوطنتي "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" في اليوم الثالث من أكبر عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية منذ العام 2002.