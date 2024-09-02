بايدن يجهز مقترحه الأخير لإتمام الصفقة خلال أسبوعين

رام الله - دنيا الوطنيبحث الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم عرض نهائي لإسرائيل وحركة (حماس)، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وأنه يأمل في التوصل إلى صفقة خلال أسبوعين، وفق ما ذكر مصدرين لموقع "أكسيوس".وأبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، مساء أمس الأحد، عائلات المحتجزين الأميركيين في غزة، أن الرئيس جو بايدن يبحث تقديم العرض الذي يعد نهائيا من أجل إتمام الصفقة.ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع فريقه للأمن القومي صباح اليوم الاثنين، لتحديد استراتيجية الدفعة النهائية للتوصل إلى اتفاق، بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي انتشال جثامين 6 من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، بينهم الأميركي هيرش جولدبيرج بولين.وكان مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية قال لـ"واشنطن بوست"، إن الولايات المتحدة في محادثات مع مصر وقطر بشأن تفاصيل "صفقة نهائية" لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، تخطط لتقديمها إلى إسرائيل وحركة (حماس)، خلال الأسابيع المقبلة، وهي صفقة إذا فشل الطرفان في قبولها، فستشكل "نهاية للمفاوضات التي تقودها واشنطن".وذكر مسؤولون أميركيون أن مساعي الرئيس بايدن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة باتت أكثر إلحاحاً، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انتشال جثامين المحتجزين الإسرائيليين.