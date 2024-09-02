دولي

الكشف عن التقرير النهائي بخصوص سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل

الكشف عن التقرير النهائي بخصوص سقوط مروحية الرئيس الإيراني الراحل
من مكان سقوط الطائرة
رام الله - دنيا الوطن
قال التقرير النهائي حول ملابسات تحطم مروحية الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، في الحادث الذي وقع في مايو الماضي، إن الظروف الجوية المعقدة، هي السبب في ذلك.

ووفق التقرير الذي أعلنته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فقد خلصت اللجنة المكونة من خبراء عسكريين وفنيين إلى أن "السبب الرئيسي لتحطم المروحية يعود إلى الظروف المناخية والجوية المعقدة التي تمر بها المنطقة في فصل الربيع، في الظهور المفاجئ لكتلة كثيفة من الضباب الكثيف المتصاعد نحو الارتفاع، واصطدام المروحية بالجبل".

وأفادت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية، بأن اللجنة فحصت الظروف الفنية والهندسية والإلكترونية والملاحية للطائرة المروحية المنكوبة "بعناية وخبرة"، كما تم فحص جميع المستندات المتعلقة بصيانة وإصلاح المروحية من وقت الشراء والاستخدام حتى وقت الحادث.

كما تم فحص ومراجعة الوثائق المتعلقة بإصلاحات المروحية المذكورة في السنوات الأربع الماضية، المتوفرة في شركة دعم وتجديد الطيران الإيرانية، ولم يتم ملاحظة أي مشكلات في عملية الإجراءات المتخذة.

وتتبعت اللجنة الوثائق والمراسلات المتعلقة بتنفيذ مهمة المروحية، منذ طلب المروحية ثم التوجه إلى تبريز، ومن ثم العودة التي وقع خلالها الحادث، مؤكدة أن كل التفاصيل تمت وفق الالتزام بالتعليمات واللوائح والقواعد اللازمة واللوائح والمعايير.

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