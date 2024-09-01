الغضب يتصاعد.. تظاهرات ضخمة في إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل فورية













رام الله - دنيا الوطنشارك عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الأحد، وبخاصة في مدينتَي تل أبيب والقدس، في تظاهرات ضخمة وغاضبة مطالبة بالتوصّل إلى صفقة تبادل أسرى، واحتجاجا على مقتل المزيد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.وأغلق متظاهرون إسرائيليون، طريقا رئيسا في مدينة تل أبيب، ومدخل مدينة القدس المحتلة كذلك، وشارعا مركزيا في مدينة بئر السبع، فيما تظاهر آخرون في كرمئيل ورحوفوت؛ وأفادت هيئة البثّ الإسرائيلية، نقلا عن مصدر في الشرطة، أن 100 ألف شخص شارك في المظاهرة في (كابلان) بتل أبيب.كما تجمع متظاهرون إسرائيليون أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تنديدا بما وصفوه بتخلي الحكومة عن الأسرى، وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية.يأتي ذلك فيما يتصاعد الغضب والانتقادات ضدّ بنيامين نتنياهو، والتي تحمّله مسؤولية مقتل ستة أسرى إسرائيليين لدى حركة (حماس)، عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الأحد استعادة جثث ستة أسرى بعد العثور عليها داخل نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدا تحديد هوياتهم، في حين أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزنه على وفاة أحدهم يحمل الجنسية الأميركية.وفي أعقاب استعادة جثث الأسرى، أعلنت أكبر منظمة نقابية في إسرائيل اليوم الأحد شن إضراب شامل لكل المرافق الاقتصادية في إسرائيل بدءا من يوم غد الاثنين.وأفادت نقابة اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل (هستدروت) بأن إضراب يوم غد سيشمل بلديات القدس وتل أبيب وحيفا مع تعطيل الحافلات في القدس. وأضافت أن الإضراب سيشمل أيضا وزارات الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد والصحة والتعليم، ومطار بن غوريون وشركات الطيران الرئيسية.كما قالت صحيفة (معاريف) أن بلديات ثلاث مدن كبرى هي غفعاتيم وهود هشارون وكفار سابا أعلنت الانضمام للإضراب والاحتجاجات غدا الاثنين.