شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية ترقوميا غرب الخليل

جيش الاحتلال يعلن اغتيال منفذ عملية ترقوميا غرب الخليل
قوات الاحتلال خلال إخراج جثة منفذ عملية الخليل بعد اغتياله داخل منزل تحصن بداخله
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، اغتياله منفذ عملية إطلاق النار على سيارة الشرطة عند معبر ترقوميا جنوب غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن تحصن داخل منزل في المدينة ومحاصرته لمدة ساعتين.

ونقلت (الجزيرة) عن مصادر أن منفذ عملية إطلاق النار، والتي قتل فيها ثلاثة ضباط إسرائيليين عند معبر ترقوميا، هو الشهيد مهند العسود من سكان بلدة إذنا بالخليل.

وقالت المصادر إن الشهيد العسود كان عنصرا في جهاز حرس الرئيس الفلسطيني، واستقال عام 2015.

وكانت مصادر محلية، أفادت بأن قوات الاحتلال قصفت بالصواريخ المنزل بعد محاصرته، وأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محيط المنزل.

وكان ثلاثة من أفراد شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود الإسرائيلية قتلوا في عملية شرق معبر ترقوميا العسكري، غرب الخليل، صباح اليوم.

وأوضح جيش الاحتلال أن مسلحين أطلقوا النار على سيارة تابعة للشرطة، وأعلن العثور على السيارة التي استخدمها المسلحون قرب مكان الهجوم

تعزيزات وتمشيط

وقال الاحتلال إنه دفع بتعزيزات ونفذ عملية تمشيط واسعة، دهم خلالها بلدة "إذنا" المجاورة. وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال دهم منازل في البلدة، واعتقل عددا من الأشخاص.

ووفقا للمعطيات الميدانية التي أوردها جيش الاحتلال، فإن عملية إطلاق النار قرب الخليل وقعت على بعد كيلومتر واحد من حاجز ترقوميا العسكري.

ويتحكم الحاجز بالشارع رقم "35"، ويُعتبر أحد أكبر المعابر على جدار الفصل بين الأراضي الفلسطينية ومناطق الخط الأخضر. كما يؤثر المعبر بشكل كبير على حياة الفلسطينيين، حيث يفرض قيودا على الحركة والتنقل.

وجاء الهجوم بعد عملية مزدوجة وقعت أمس السبت في محيط مستوطنتي (غوش عتصيون) و(كرمي تسور)، على بعد نحو 15 كيلومترا شمال شرق ترقوميا، وأسفرت عن إصابة ثلاثة عسكريين إسرائيليين، بينهم ضابط كبير.

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