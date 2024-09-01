"يديعوت": 3 أسرى قتلى كانت تنوي حماس تسليمهم بالمرحلة الأولى من الصفقة

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة "يديعوت آحرنوت" اليوم الأحد، عن مصد إسرائيلي أن 3 أسرى ممن عثر عليهم قتلى في رفح جنوبي قطاع غزة كانوا في قائمة التبادل التي وافقت عليها (حماس) في إطار صفقة التبادل مع إسرائيل.وأشار المصدر المطلع على تفاصيل المفاوضات للصحيفة إلى أنه "تم الاتفاق على تبادل الأسير هيرش لأنه مصاب، وكذلك على 2 كانوا معه في الأسر".وبينت الصحيفة أن الأسرى الـ6 قُتلوا يوم أمس في نفق بعمق 20 مترا ويبعد كيلومترا واحدا من مكان أسر فرحان القاضي الذي هرب وسلم نفسه للجيش الإسرائيلي منذ أيام.وقال المسؤول في الحكومة: "من الواضح كضوء النهار أن نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق حتى لا تنهار الحكومة، وفي غضون شهر لن يبقى أي اسير على قيد الحياة".وأضاف المصدر ذاته: "في 4 يوليو (الماضي) تلقت إسرائيل رد حماس وكان هناك تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع، ولكن بعد أيام قليلة، تشدّد نتنياهو في مواقفه ووضع مبادئ جديدة".