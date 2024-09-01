حماس: الاحتلال والولايات المتحدة يتحملان المسؤولية عن موت الأسرى بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق، اليوم الأحد، إن من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصرّ على مواصلة حرب الإبادة والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار .كما حمل الرشق الإدارة الأمريكية مسؤولية موت الأسرى بسبب انحيازها ودعمها وشراكتها في هذا العدوان على قطاع غزة.وأكد أن حركته كانت حريصة أكثر من بايدن على حياة الأسرى لديها ولهذا وافقت على مقترحه وعلى قرار مجلس الأمن بينما رفضهما نتنياهو وعصابته.وأضاف القيادي الرشق "الذي سيدفع ثمن هذه الجرائم الوحشية وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا منذ أحد عشر شهراً هو نتنياهو وحكومته المتطرّفة وكل الداعمين لهذا العدوان".