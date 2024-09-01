بالفيديو: مقتل 3 من شرطة الاحتلال بعملية إطلاق نار غرب الخليل









رام الله - دنيا الوطنقتل 3 عناصر من الشرطة والأمن في قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، جراء عملية إطلاق نار قرب حاجز ترقوميا غرب الخليل في الضفة الغربية.وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على عدة مركبات، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، وأصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة، حيث أعلن لاحقا عن مقتلهم وهم من عناصر الشرطة والأمن، فيما انسحب المسلحون من المكان.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القتلى هما اثنين من عناصر شرطة الاحتلال وعنصر ثالث من أجهزة الأمن.وشهدت منطقة عملية إطلاق النار حالة من الاستنفار الأمني، حيث دفع جيش الاحتلال بقوات كبيرة إلى موقع عملية إطلاق النار، ونصب الحواجز وشرع بمطاردة المركبة التي نفذ منها إطلاق النار وانسحبت من المكان.واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة إذنا شمال غرب الخليل، وذلك بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذين، حيث ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أنه تم فرض طوق أمني على البلدة.