لازاريني: إسرائيل تشتري إعلانات على غوغل للتشهير بأونروا

رام الله - دنيا الوطنقال فيليب لازاريني، مفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، إن إسرائيل تشتري إعلانات على منصة غوغل للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها.وأضاف: "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة أونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على غوغل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة والقيام بحملة تشهير ضدها".وأكد لازاريني، في منشور على منصة (إكس)، أن هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر، مطالباً بوجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها.وشدد مفوض (أونروا) أن نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة.وأشار إلى أن الشركات بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة.وأكد لازاريني الحاجة إلى مزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية على تلك المنصات، مشيرا إلى أن (أونروا) هي أكبر منظمة إنسانية تستجيب للأزمة في غزة.