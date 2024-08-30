جيش الاحتلال ينسحب من مناطق بخانيونس بعد عملية استمرت 22 يوماً

رام الله - دنيا الوطنانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، من مناطق في خانيونس بجنوب قطاع غزة، بعد عملية عسكرية استمرت 22 يوماً، مخلفاً شهداء ودماراً واسعاً في المنازل والمباني السكنية والبنى التحتية.وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين أكثر من 10 شهداء من الأحياء والشوارع التي شملها الانسحاب شرق المدينة.وبحسب المصادر، فإن من بين المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال حي المحطة وشارع "5"، وكشف الانسحاب عن دمار واسع وتجريف كبير للطرق والشوارع.وتتعرض خانيونس منذ أيام لقصف مكثف أوقع أعدادا كبيرة من الشهداء، وذلك بالتوازي مع توغلات متكررة لقوات الاحتلال في عدد من أحيائها.