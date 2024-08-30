كابينت الإسرائيلي يصادق على البقاء بمحور فيلادلفيا



كما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع، إن سبب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر كان عدم سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا في حينه.



وذكرت الصحيفة أنه وفق تقديرات عُرضت على المجلس المصغر، فإن معظم الأسرى الإسرائيليين القتلى فقدوا حياتهم في نصف السنة الأول من الحرب.



وعقبت هيئة الأسرى الإسرائيلين المحتجزين في قطاع غزة على قرار إبقاء القوات العسكرية الإسرائيلية في محور فيلادلفيا بالقول إن نتنياهو لا يضيع فرصة للتأكد من عدم إنجاز صفقة للتبادل، وإنه لا يمضي يوم وإلا يعمل فيه بشكل فعلي من أجل تشكيل خطر على عودة الأسرى.



وتساءلت هيئة الأسرى عن المانع في انسحاب إسرائيلي مؤقت من المحور لإنجاز الصفقة، لا سيما بعد إعلان الجيش تدمير 80% من الأنفاق في رفح.



ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن هيئة الأسرى قولها إن مصر وافقت على وجود إسرائيلي في معبر رفح وتطلب حضورا رمزيا للسلطة الفلسطينية.

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وتُصر إسرائيل على استمرار سيطرتها العسكرية على فيلادلفيا ونتساريم، في حين تتمسك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، ضمن أي اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.



التوصل لصفقة



وفي سياق متصل، أوردت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرك أن الوقت ضيق، ويجب التوصل إلى صفقة لإنقاذ عشرات الأسرى الأحياء بغزة.



وأضافت أن المؤسسة الأمنية ترى أنه من الممكن الانسحاب من محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الصفقة، من أجل البدء في إطلاق سراح الأسرى.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن نتنياهو سيّس ملف محور فيلادلفيا بشكل يصعب حله خلف الأبوب المغلقة.



وفي الأسابيع الأخيرة، قالت مصادر إسرائيلية إن مطلب نتنياهو بتواجد الجيش في محور فيلادلفيا وفرض آلية على حركة تنقل الفلسطينيين بين جنوبي وشمالي القطاع يعقّد فرص التوصل إلى اتفاق.





رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر (كابنيت) صدقوا على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا (الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة) في إطار صفقة محتملة.وقال المسؤولون إن وزير الجيش يوآف غالانت عارض قرار السيطرة على المحور، وأيده ثمانية من أعضاء المجلس.وأضافت الصحيفة أن وزراء في المجلس المصغر قالوا، خلال اجتماع، إن إبقاء السيطرة على المحور تسهم في احتمالية التوصل لصفقة تبادل.