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شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: العملية العسكرية بالضفة ستتواصل وهناك نية لتهجير سكان بعض المناطق

إعلام إسرائيلي: العملية العسكرية بالضفة ستتواصل وهناك نية لتهجير سكان بعض المناطق
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن العملية الواسعة التي بدأتها الجيش في الضفة الغربية، فجر أمس الأربعاء، ستتواصل وستشمل تهجير سكان بعض المناطق.

وقالت (قناة كان) الإسرائيلية، إن العملية العسكرية الواسعة التي شُنّت شمال الضفة "ستتركز خلال الأيام المقبلة في جنين وطولكرم وستستمر أياما.

وأوضحت القناة أن الجيش يقول إنه يستخدم التضليل والخداع، مضيفة "هذا أمر غير مفهوم.. لكن هناك إمكانية لإجلاء منظم لسكان هذه المناطق وخصوصا في مخيم نور شمس".

وفي السياق، قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن ما حدث هو عملية عسكرية واسعة جدا شارك فيها الجيش وشاباك في ثلاثة مخيمات بشكل متزامن، مشيرة إلى أن القوات تعمل في الضفة منذ بداية الحرب على قطاع غزة لكن الأوضاع لم تنفجر حتى الآن.

كما قالت (القناة 14) الإسرائيلية، إن الجيش يقول إن العملية ستتواصل أياما وخصوصا في طولكرم التي قد تستغرق وقتا لأنها الهدف الرئيسي.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه في مدن وبلدات شمال الضفة الغربية المحتلة، مع توسيع نطاقه في طولكرم وجنين، في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء إلى 17 والمصابين إلى أكثر من 20 مواطنا، في حصيلة غير نهائية.

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