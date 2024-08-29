أربع مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة خلال يوم واحد

رام الله - دنيا الوطنارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 68 شهيداً و77 مصاباً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس.وقالت وزارة الصحة في تصريحها اليومي، إن حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع، ارتفعت إلى 40602 شهيداً و93855 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.