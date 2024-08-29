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شؤون فلسطينية

الاحتلال يغتال قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع" وأربعة مقاومين

الاحتلال يغتال قائد كتيبة طولكرم "أبو شجاع" وأربعة مقاومين
قائد كتيبة طولكرم محمد جابر الملقب بأبي شجاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، اغتيال قائد كتيبة طولكرم، التابعة لسرايا القدس، محمد جابر الملقب بأبي شجاع وأربعة آخرين من أعضاء الكتيبة في تبادل لإطلاق النار في مخيم نور شمس في الضفة الغربية، وذلك ضمن عملية عسكرية موسعة أطلقها أمس الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بعض تفاصيل عملية الاغتيال، وقالت إنه "في حوالي الساعة الرابعة فجرا حاصر الجيش الإسرائيلي مبنى في مخيم طولكرم، حيث كان يوجد عدد من المسلحين الفلسطينيين من بينهم أبو شجاع".
وأطلقت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي صاروخا على المبنى المحاصر خلال تبادل لإطلاق النار مع المجموعة المسلحة، بحسب القناة.

وفي نهاية الاشتباكات المسلحة، استشهد قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع وأربعة آخرون كانوا برفقته، في حين اعتقل الجيش فلسطينيا مطلوبا من المبنى.

وعرف من ضمن الشهداء الخمسة في طولكرم، محمد الجابر (أبو شجاع) ومجد داود (21 عامًا)، فيما يحتجز الاحتلال جثامينهم.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي بجروح خلال الاشتباكات المسلحة بمخيم نور شمس.

توسيع العملية

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال وسع عملياته في جنين، ويواصل حصار ودهم منازل في حيها الشرقي، بالإضافة إلى اقتحام أحياء عدة في المدينة، ودفع بتعزيزات عسكرية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.

كما وسّع الاحتلال عملياته العسكرية بمدينة طولكرم، حيث اقتحمت قواته مخيمها وداهمت منازل فلسطينية، وحولت عددا كبيرا من المواطنين للتحقيق الميداني.

ويسمع بين حين وآخر أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار في عدة محاور من طولكرم.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه في مدن وبلدات شمال الضفة الغربية المحتلة، مع توسيع نطاقه في طولكرم وانسحابه من مخيم الفارعة، في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء إلى 17 والمصابين إلى أكثر من 20 مواطنا.

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