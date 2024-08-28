أربع مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة وحصيلة الشهداء ترتفع
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيداً و131 مصاباً خلال الـ24ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وأعلنت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40534 شهيداً و93778 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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