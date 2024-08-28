وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع الضفة كغزة وإجلاء سكانها

رام الله - دنيا الوطندعا يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، للتعامل مع الضفة الغربية تماماً كما يتم التعامل مع قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، عملية عسكرية بالضفة، هي الأوسع منذ عام 2002.وأوضح كاتس في منشور له على صفحته بموقع (إكس) أن الجيش يشن منذ الليلة الماضية عملية عسكرية مكثفة في مخيمي جنين وطولكرم للاجئين الفلسطينيين ضد ما سماها بـ"البنى التحتية الإرهابية الإسلامية الإيرانية التي أقيمت هناك"، وفق قوله.وأضاف أن إيران تعمل على إقامة ما وصفها بـ"جبهة إرهابية ضد إسرائيل من الضفة الغربية وفق نموذج غزة ولبنان من خلال تمويل وتسليح مخربين وتهريب أسلحة متطورة عبر الأردن".ودعا كاتس أيضا إلى تنفيذ إجلاء مؤقت للسكان هناك، والقيام بأي خطوات أخرى مطلوبة، مبررا ذلك بالقول إن "هذه حرب على كل شيء وعلينا أن ننتصر فيها".وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه من المحتمل "تنفيذ إجلاء منظم للسكان الفلسطينيين المدنيين وفقا لمراكز القتال المتوقعة" خلال العملية العسكرية.أكبر عملية إسرائيلية بالضفة منذ 2002وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه بدأ منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء عملية عسكرية واسعة تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.وتعليقا على هذه الحملة العسكرية، أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وأنها تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة.كما أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بأن العملية واسعة وعلى مستوى فرقة عسكرية. وقالت إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) وقوات المستعربين انضمت للجيش في عملياته، مضيفة أن الجيش يستخدم مروحيات ومقاتلات بشكل واسع.من جهتها، قالت (القناة 14) الإسرائيلية إن الجيش استنفر آلاف الجنود من وحدات خاصة استعدادا لهذه العملية الواسعة التي تستهدف أساسا مدنا شمال الضفة، وإن وحدات خاصة من الجيش وحرس الحدود ووحدة تابعة للشاباك تشارك فيها، وأكدت أن عددا كبيرا من الجنود وصلوا إلى مخيم الفارعة في طوباس على متن مروحيات عسكرية.وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 11 مواطناً على الأقل، استشهدوا، فيما أصيب العشرات، في اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لشمال الضفة الغربية، والذي بدأ فجر الأربعاء.