مباشر | #تغطية_صحفية: الاحتلال يعلن عن عملية عسكرية في مدن شمال الضفة

شؤون فلسطينية

وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع الضفة كغزة وإجلاء سكانها

وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع الضفة كغزة وإجلاء سكانها
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
رام الله - دنيا الوطن
دعا يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، للتعامل مع الضفة الغربية تماماً كما يتم التعامل مع قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، عملية عسكرية بالضفة، هي الأوسع منذ عام 2002.

وأوضح كاتس في منشور له على صفحته بموقع (إكس) أن الجيش يشن منذ الليلة الماضية عملية عسكرية مكثفة في مخيمي جنين وطولكرم للاجئين الفلسطينيين ضد ما سماها بـ"البنى التحتية الإرهابية الإسلامية الإيرانية التي أقيمت هناك"، وفق قوله.

وأضاف أن إيران تعمل على إقامة ما وصفها بـ"جبهة إرهابية ضد إسرائيل من الضفة الغربية وفق نموذج غزة ولبنان من خلال تمويل وتسليح مخربين وتهريب أسلحة متطورة عبر الأردن".

ودعا كاتس أيضا إلى تنفيذ إجلاء مؤقت للسكان هناك، والقيام بأي خطوات أخرى مطلوبة، مبررا ذلك بالقول إن "هذه حرب على كل شيء وعلينا أن ننتصر فيها".

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه من المحتمل "تنفيذ إجلاء منظم للسكان الفلسطينيين المدنيين وفقا لمراكز القتال المتوقعة" خلال العملية العسكرية.

أكبر عملية إسرائيلية بالضفة منذ 2002

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه بدأ منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء عملية عسكرية واسعة تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للاقتحامات وتنفيذ عمليات نوعية.

وتعليقا على هذه الحملة العسكرية، أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وأنها تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة.
كما أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بأن العملية واسعة وعلى مستوى فرقة عسكرية. وقالت إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) وقوات المستعربين انضمت للجيش في عملياته، مضيفة أن الجيش يستخدم مروحيات ومقاتلات بشكل واسع.
من جهتها، قالت (القناة 14) الإسرائيلية إن الجيش استنفر آلاف الجنود من وحدات خاصة استعدادا لهذه العملية الواسعة التي تستهدف أساسا مدنا شمال الضفة، وإن وحدات خاصة من الجيش وحرس الحدود ووحدة تابعة للشاباك تشارك فيها، وأكدت أن عددا كبيرا من الجنود وصلوا إلى مخيم الفارعة في طوباس على متن مروحيات عسكرية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 11 مواطناً على الأقل، استشهدوا، فيما أصيب العشرات، في اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لشمال الضفة الغربية، والذي بدأ فجر الأربعاء.

أخبار ذات صلة

الحكومة تتخذ إجراءات عدة لمواجهة عدوان الاحتلال على شمال الضفة

الحكومة تتخذ إجراءات عدة لمواجهة عدوان الاحتلال على شمال الضفة

أربع مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة وحصيلة الشهداء ترتفع

أربع مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة وحصيلة الشهداء ترتفع

الرئاسة الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية المتصاعدة ستؤدي لنتائج خطيرة سيدفع ثمنها الجميع

الرئاسة الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية المتصاعدة ستؤدي لنتائج خطيرة سيدفع ثمنها الجميع

وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع الضفة كغزة وإجلاء سكانها

وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع الضفة كغزة وإجلاء سكانها

شهداء وجرحى ودمار كبير في عدوان الاحتلال المتواصل شمال الضفة الغربية

شهداء وجرحى ودمار كبير في عدوان الاحتلال المتواصل شمال الضفة الغربية

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع ولي العهد السعودي في الرياض

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع ولي العهد السعودي في الرياض

تضارب الروايات الإسرائيلية حول استعادة أحد الأسرى من قطاع غزة

تضارب الروايات الإسرائيلية حول استعادة أحد الأسرى من قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعلن استعادة أحد الأسرى من قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن استعادة أحد الأسرى من قطاع غزة

أونروا: الوضع في غزة كارثي ومئات الآلاف مجبرون على النزوح يومياً

أونروا: الوضع في غزة كارثي ومئات الآلاف مجبرون على النزوح يومياً

326 يوماً من العدوان: شهداء وجرحى في مجازر جديدة بقطاع غزة

326 يوماً من العدوان: شهداء وجرحى في مجازر جديدة بقطاع غزة

البيت الأبيض يتحدث عن تطورات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

البيت الأبيض يتحدث عن تطورات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

لأول مرة.. حكومة نتنياهو تموّل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

لأول مرة.. حكومة نتنياهو تموّل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

خمسة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

خمسة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية

دير البلح: الإخلاءات الأخيرة أخرجت 25 مركز إيواء وأربع آبار عن الخدمة

دير البلح: الإخلاءات الأخيرة أخرجت 25 مركز إيواء وأربع آبار عن الخدمة

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

القاهرة تجدد رفضها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا

القاهرة تجدد رفضها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا

حزب الله: إعلان إسرائيل تعطيل هجوم المقاومة &quot;ادعاءات فارغة&quot;

حزب الله: إعلان إسرائيل تعطيل هجوم المقاومة "ادعاءات فارغة"

حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل

حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة