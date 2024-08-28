مباشر | #تغطية_صحفية: الاحتلال يعلن عن عملية عسكرية في مدن شمال الضفة

شؤون فلسطينية

شهداء وجرحى ودمار كبير في عدوان الاحتلال المتواصل شمال الضفة الغربية

شهداء وجرحى ودمار كبير في عدوان الاحتلال المتواصل شمال الضفة الغربية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 11 مواطناً على الأقل (ستة منهم من محافظة جنين، وأربعة ن مخيم الفارعة جنوب محافظة طوباس)، وعشرات الجرحى، في عدوان الاحتلال المتواصل شمال الضفة الغربية، والتي بدأه فجر اليوم الأربعاء.

وكان جيش الاحتلال قد ذكر أنه بدأ فجر اليوم عملية عسكرية واسعة تستهدف ما وصفهم بمسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة، حيث اجتاحت قوات عسكرية كبيرة كافة مناطق ومدن ومخيمات شمال الضفة الغربية من عدة محاور، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش أطلق على العملية اسم "مخيمات الصيف".

وأكدت وزارة الصحة، أن عشرات المرضى يعالجون في هذه الأثناء داخل مستشفيات جنين الحكومية والأهلية والخاصة، وكذلك في طولكرم ونابلس، محذرة من أن أي اقتحام لها هو تهديد مباشر لحياتهم وحياة الطواقم الطبية.

كما طالبت الوزارة المنظمات الدولية بتوفير الحماية العاجلة لمختلف مستشفيات الضفة الغربية، من عدوان الاحتلال واقتحاماته.

في السياق، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال تواصل تدمير الطرق والبنى التحتية والمنشآت في جنين وطولكرم، وتقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات.

رعب المخيمات

وأطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على المعركة التي تخوضها المقاومة اسم "رعب المخيمات"، وأوضحت السرايا أن مقاتليها "سيذيقون العدو رعب المخيمات وسيعلم جنوده ما ينتظرهم من جحيم".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية الاحتلال هي الأوسع منذ عملية "السور الواقي" في عام 2002، وأنها تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة، ويشارك فيها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) وقوات المستعربين، كما يستخدم مروحيات ومقاتلات بشكل واسع.

ووفقا لما ذكره مسؤولون عسكريون للاحتلال، فإن العملية أُطلقت لأن "الوضع في الضفة الغربية بات مصدر قلق جدي لإسرائيل".

مخاوف من التهجير

ومع بدء العملية الإسرائيلية ظهرت على السطح مخاوف من تهجير الفلسطينيين من الضفة، خاصة وأن العملية الإسرائيلية تستهدف المناطق التي تمتاز بالكثافة السكانية المرتفعة للفلسطينيين، وقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه يجب على الاحتلال التعامل مع الضفة "تماما كما نتعامل مع البنية التحتية في غزة، بما في ذلك إخلاء مؤقت للسكان وأي خطوات قد تكون مطلوبة".

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه من المحتمل "أن يتم تنفيذ إخلاء منظم للسكان الفلسطينيين المدنيين وفقا لمراكز القتال المتوقعة" خلال العملية العسكرية.

وكشف حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن "الاحتلال يحاول تهجير سكان مخيمات الضفة الغربية"، مشيراً في تصريحات صحفية إلى أن "الاحتلال عمد إلى إضعاف السلطة الفلسطينية".

وأشارت (القناة 14) إلى أن جيش الاحتلال سيقوم "بتفتيش المرضى الفلسطينيين الذين سيدخلون إلى المشافي المحاصرة في طولكرم وجنين".

عمليات المقاومة

وردا على عملية الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصىي، في بيانات منفصلة ومتتابعة، عن عمليات إطلاق نار واشتباكات واستهداف آليات عسكرية للاحتلال، في كافة محاور توغل الاحتلال وعدوانه في جنين وطولكرم ونابلس.

وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات وتفجيرات بعبوات ناسفة في بلدات سالم وقصرة وبيت فوريك جنوب وشرق مدينة نابلس، وكذلك في مدينة طوباس ومخيم الفارعة، وأيضا في مدينة ومخيم جنين وبلدتي سيلة الحارثية وقباطية.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدا في عمليات الاقتحام، لكن الوضع تصاعد أكثر منذ أن شنت إسرائيل حربها المدمرة والمتواصلة قبل 10 أشهر على قطاع غزة.

ووفق مصادر رسمية فلسطينية، فقد خلفت الاعتداءات الإسرائيلية على سكان الضفة أكثر من 640 شهيدا ونحو 5400 جريح، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.


أخبار ذات صلة

الحكومة تتخذ إجراءات عدة لمواجهة عدوان الاحتلال على شمال الضفة

الحكومة تتخذ إجراءات عدة لمواجهة عدوان الاحتلال على شمال الضفة

أربع مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة وحصيلة الشهداء ترتفع

أربع مجازر إسرائيلية جديدة في قطاع غزة وحصيلة الشهداء ترتفع

الرئاسة الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية المتصاعدة ستؤدي لنتائج خطيرة سيدفع ثمنها الجميع

الرئاسة الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية المتصاعدة ستؤدي لنتائج خطيرة سيدفع ثمنها الجميع

وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع الضفة كغزة وإجلاء سكانها

وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع الضفة كغزة وإجلاء سكانها

شهداء وجرحى ودمار كبير في عدوان الاحتلال المتواصل شمال الضفة الغربية

شهداء وجرحى ودمار كبير في عدوان الاحتلال المتواصل شمال الضفة الغربية

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع ولي العهد السعودي في الرياض

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع ولي العهد السعودي في الرياض

تضارب الروايات الإسرائيلية حول استعادة أحد الأسرى من قطاع غزة

تضارب الروايات الإسرائيلية حول استعادة أحد الأسرى من قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعلن استعادة أحد الأسرى من قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن استعادة أحد الأسرى من قطاع غزة

أونروا: الوضع في غزة كارثي ومئات الآلاف مجبرون على النزوح يومياً

أونروا: الوضع في غزة كارثي ومئات الآلاف مجبرون على النزوح يومياً

326 يوماً من العدوان: شهداء وجرحى في مجازر جديدة بقطاع غزة

326 يوماً من العدوان: شهداء وجرحى في مجازر جديدة بقطاع غزة

البيت الأبيض يتحدث عن تطورات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

البيت الأبيض يتحدث عن تطورات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

لأول مرة.. حكومة نتنياهو تموّل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

لأول مرة.. حكومة نتنياهو تموّل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

خمسة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

خمسة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية

دير البلح: الإخلاءات الأخيرة أخرجت 25 مركز إيواء وأربع آبار عن الخدمة

دير البلح: الإخلاءات الأخيرة أخرجت 25 مركز إيواء وأربع آبار عن الخدمة

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

القاهرة تجدد رفضها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا

القاهرة تجدد رفضها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا

حزب الله: إعلان إسرائيل تعطيل هجوم المقاومة &quot;ادعاءات فارغة&quot;

حزب الله: إعلان إسرائيل تعطيل هجوم المقاومة "ادعاءات فارغة"

حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل

حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة