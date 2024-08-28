شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شنه عملية عسكرية واسعة تستهدف ما وصفهم بالمسلحين، في مدينتي جنين وطولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن مئات الجنود من مختلف الوحدات يشاركون في عملية شمال الضفة الغربية مدعومين بغطاء جوي واسع، مشيرة إلى أن الجيش يحاصر مشافي في طولكرم وجنين في إطار عمليته الموسعة والتي ستستمر لأيام،

بدورها، أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن العملية التي بدأها الجيش شمال الضفة تتم بمشاركة سلاح الجو وقوات كبيرة، وعلى مستوى فرقة عسكرية، لافتة إلى أنها "الأوسع منذ عملية السور الواقي عام 2002".

فيما قالت (القناة 14) الإسرائيلية، إن الجيش والأجهزة الأمنية استعدوا لعملية شمال الضفة على امتداد أسابيع، واستنفروا آلاف الجنود من وحدات خاصة استعدادا للعملية.

وأشارت (القناة 14) إلى أن عددا كبيرا من الجنود وصلوا إلى مخيم الفارعة في طوباس على متن مروحيات عسكرية.

في غضون ذلك، أكد مدير مستشفى جنين الحكومي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى وتمنع الكادر الطبي من الدخول إليه.

وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين: قسام محمد جبارين (25 عاماً)، وعاصم وليد بلعوط (39 عاماً)، وإصابة آخرين، في اقتحام الاحتلال لمدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل انتصاف ليل الثلاثاء الأربعاء، عدة مناطق في الضفة الغربية بالتحديد شمال الضفة؛ في جنين ونابلس وطوباس وطولكرم.

وتسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى مخيم جنين واندلع اشتباك مسلّح معها بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال إلى مدينة جنين ومخيمها.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، في بيانات منفصلة ومتتابعة، خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مختلف محاور مدينتي جنين وطولكرم، وتصديها للقوات وآليات الاحتلال بالأسلحة والعبوات المناسبة، وإيقاع إصابات محققة في الجنود والآليات.

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