جيش الاحتلال يعلن استعادة أحد الأسرى من قطاع غزة



وكان جيش الاحتلال أعلن أواخر الشهر الماضي استعادته جثث خمسة أسرى محتجزين بينهم أربعة جنود خلال عملية في خانيونس، وسبق ذلك إعلان أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل أسيرين إسرائيليين بقصف إسرائيلي على مدينة رفح.



والأسبوع الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شاباك تمكنا من انتشال ست جثث محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة في أحد الأنفاق في منطقة خانيونس، وسط تقارير بأنهم كانوا على قيد الحياة يوم أسرهم ولم يُعرف سبب وفاتهم في الأسر.



ولاحقا، قالت صحيفة (إسرائيل اليوم) الثلاثاء، إن إسرائيل تفحص جثث ستة من أسراها الذين أعلنت استعادتهم من غزة، للتأكد من احتمال مقتلهم بنيران جيشها، فيما تصاعدت حدّة الانتقادات الداخلية الموجهة إلى الحكومة، وسط تزايد الدعوات لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.



وكان جيش الاحتلال أعلن أواخر الشهر الماضي استعادته جثث خمسة أسرى محتجزين بينهم أربعة جنود خلال عملية في خانيونس، وسبق ذلك إعلان أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل أسيرين إسرائيليين بقصف إسرائيلي على مدينة رفح.والأسبوع الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ الجيش وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شاباك تمكنا من انتشال ست جثث محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة في أحد الأنفاق في منطقة خانيونس، وسط تقارير بأنهم كانوا على قيد الحياة يوم أسرهم ولم يُعرف سبب وفاتهم في الأسر.ولاحقا، قالت صحيفة (إسرائيل اليوم) الثلاثاء، إن إسرائيل تفحص جثث ستة من أسراها الذين أعلنت استعادتهم من غزة، للتأكد من احتمال مقتلهم بنيران جيشها، فيما تصاعدت حدّة الانتقادات الداخلية الموجهة إلى الحكومة، وسط تزايد الدعوات لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من استعادة أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة من داخل نفق في رفح جنوباً، في عملية وصفها بالمعقدة.وقال الجيش في بيان صحفي له، "سمح بنشر أنه في عملية مشتركة للجيش وشاباك تم اليوم تحرير المختطف الإسرائيلي "فرحان القاضي" البالغ من العمر 52 عاماً من رهط".وأضاف أنه "تم تحريره من قبل أفراد وحدة الكوماندوز البحري واللواء 401 ووحدة يهالوم الهندسية وأفراد جهاز شاباك تحت قيادة الفرقة 162 في عملية تحرير معقدة جنوب قطاع غزة".وزعم بأنه "تم تحرير المختطف من داخل نفق في منطقة رفح جنوب القطاع، وهو بحالة جيدة ويجري نقله لمواصلة الفحوص بمستشفى سوروكا".وأكد أنه "لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات نظرًا لقضايا تتعلق بأمن المختطفين والقوات والدولة".بدورها، قالت القناة (14) الإسرائيلية، إن الأسير عثر عليه "بالصدفة" ولم يكن من حوله حراس.