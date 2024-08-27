الدفاع المدني بغزة: الاحتلال أصبح ينتهج سياسة "النزوح تحت الموت" بحق المواطنين

رام الله - دنيا الوطنأكدت المدرية العامة للدفاع المدني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، أصبحت تنتهج خلال توغلاتها العسكرية في المناطق السكنية بقطاع غزة "سياسة تشريد وإنزاح المواطنين المدنيين تحت نيران أسلحتها وقذائف دباباتها العشوائية"، الأمر الذي تسبب في قتل وإصابة مئات المواطنين العزل.وأضافت، في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن سياسة "النزوح بالموت" التي تنفذها قوات الاحتلال في المناطق التي تعاود التوغل فيها قد فاقمت من صعوبات عمل طواقم الدفاع المدني، وحالت دون الوصول إلى المواطنين الذين يحاصرون في هذه المناطق خاصة الذين يصابون ويصل بهم الأمر إلى الموت.وطالبت المديرية العامة للدفاع المدني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الطفل بالتدخل لمنع الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في هذه السياسة.ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أميركي واسع، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، ونزوح متكرر، وتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والصحية.