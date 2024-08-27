شؤون فلسطينية

أونروا: الوضع في غزة كارثي ومئات الآلاف مجبرون على النزوح يومياً

أونروا: الوضع في غزة كارثي ومئات الآلاف مجبرون على النزوح يومياً
معاناة المواطنين في قطاع غزة تزداد مع كل نزوح جديد
رام الله - دنيا الوطن
جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) التأكيد أن الوضع في قطاع غزة "كارثي"، وأن المساحة التي تم حصر الناس فيها في القطاع "ضئيلة للغاية"، في ظل تلقي مزيد من أوامر الإخلاء لمناطق في جميع أنحاء غزة على مدار الأسبوعين الماضيين.

وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، قدم كل من المتحدثة باسم (أونروا) في غزة لويز ووتريدج، ونائب المدير الميداني الأول لـ(أونروا) وسام روز، الليلة الماضية، إفادة صحفية عبر الفيديو من دير البلح وسط غزة.

وقالت ووتريدج، إن مئات الآلاف من الناس مجبرون على الانتقال يوميا من مكان إلى آخر، بحثا عن ملجأ آمن، مشيرة إلى أن ما نراه الآن هو "أسر وأمهات وأطفال يجرون أمتعتهم وينتقلون قسرا، ولا يعرفون إلى أين يذهبون".

وأضافت: "هناك دبابات في مناطق كانت تعرف سابقا بأنها مناطق آمنة، وهذا مجرد دليل آخر على أن قطاع غزة ليس مكانا آمنا، فالناس ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا توجد وسيلة للعثور على الأمان، كما أن الوصول إلى الموارد الإنسانية محدود للغاية، لأن العمليات الإنسانية تنزح هي الأخرى في ظل أوامر الإخلاء هذه".

من جانبه، قال نائب المدير الميداني الأول للوكالة، "إن سلسة أوامر الإخلاء الأخيرة قلصت المنطقة الإنسانية التي أعلن عنها الكيان الإسرائيلي إلى 11% فقط من قطاع غزة بأكمله، وفي الحقيقة هي كثبان رملية ومناطق مزدحمة، يتكدس الناس فيها ويفعلون كل ما في وسعهم للعيش".

وحذر من البيئة التي يمكن أن ينتشر فيها شلل الأطفال، مشيرا إلى "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وقطاع صحي مدمر، وخدمات وظروف مياه وصرف صحي رديئة للغاية، والناس الذين يعيشون وسط القمامة وبـِرك من مياه الصرف الصحي، ويشعرون بالتوتر والقلق وتضعف أنظمتهم المناعية".

وأكد المسؤول الأممي أنهم يوجهون جهودهم الآن لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، التي ستبدأ السبت المقبل والتي تستهدف نحو 640 ألف طفل، حيث سيتلقى 40% من هؤلاء الأطفال اللقاحات من (أونروا)، التي تعد لاعبا رئيسيا في تلك الحملة.

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