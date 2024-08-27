شؤون فلسطينية

326 يوماً من العدوان: شهداء وجرحى في مجازر جديدة بقطاع غزة

326 يوماً من العدوان: شهداء وجرحى في مجازر جديدة بقطاع غزة
أحد المنازل الذي تعرض لقصف من طيران الاحتلال في مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء والليلة الماضية مجازر جديدة بحق المدنيين في خانيونس ومدينة غزة ومخيم المغازي، مع دخول الحرب الإسرائيلية الوحشية والمدمرة على القطاع يومها الـ326.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بارتكاب الاحتلال ثلاث مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 41 شهيداً و113 مصاباً خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 40 ألفاً و476 شهيداً وإلى 90 ألفاً و647 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصباح اليوم، استشهد أربعة مواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة.

والليلة الماضية، أفادت مصادر محلية باستشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل في شارع يافا شرق مدينة غزة.

وقالت إن عددا من الضحايا والمفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، وإن القصف خلف دمارا كبيرا في الممتلكات.

وفي مجزرة أخرى بحق المدنيين حدثت بالتزامن تقريبا، أفادت مصادر باستشهاد سبعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي وسط القطاع أيضاً، شنت طيرات الاحتلال صباح اليوم غارات على أطراف دير البلح ومخيم النصيرات، وبلوك 9 بالبريج وسط قطاع غزة.

وأفادت المصادر بانتشال جثامين أربعة شهداء، في قصف الاحتلال المتواصل على منطقة أبو عريف في دير البلح وسط القطاع.

وقال الدفاع المدني إن ثلاثة مواطنين استشهدوا نتيجة قصف الاحتلال على مجموعة من الأهالي في محيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال غارات على أحياء بمدينة غزة ومنطقة المواصي المكتظة بالنازحين في خانيونس وكذلك مدينة رفح.

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