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شؤون فلسطينية

البيت الأبيض يتحدث عن تطورات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة

البيت الأبيض يتحدث عن تطورات محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بغزة
جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
تحدث البيت الأبيض، مساء الاثنين، عن آخر تطورات محادثات القاهرة، بشأن صفقة تبادل الأسرى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، إن المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة واتفاق بشأن الرهائن، ستتواصل على مستوى مجموعات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة لحل بعض القضايا المحددة.

وفي حديثه للصحافيين في إفادة عبر الإنترنت، رفض كيربي التلميحات بأن المحادثات انهارت، وقال إنها على العكس من ذلك كانت "بناءة".

وأضاف كيربي "المحادثات تقدمت بالفعل إلى نقطة شعروا فيها أن الخطوة المنطقية التالية هي تشكيل مجموعات عمل على مستويات أدنى، للجلوس معا من أجل حل هذه التفاصيل الدقيقة".

وتابع أن بريت مكجورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط والمشارك في المحادثات، سيغادر القاهرة قريبا بعد بقائه يوما إضافيا لبدء محادثات مجموعة العمل.

وقال كيربي إن "إحدى القضايا التي ستتناولها مجموعات العمل، ما يتعلق بتبادل الرهائن لدى حماس والأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل".

وأردف أن التفاصيل التي ستتم تسويتها تشمل، عدد الرهائن والمحتجزين الذين قد يجري مبادلتهم وهوياتهم ووتيرة إطلاق سراحهم المحتمل.

وتشمل نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات الجارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وهو شريط ضيق يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

وقال كيربي "لا يزال هناك تقدم، وما زال فريقنا على الأرض يصف المحادثات بأنها بناءة".

ومن جهته، جدد القيادي في (حماس) طاهر النونو، القول إن التصريحات الأميركية بشأن وضع محادثات وقف إطلاق النار، لا تتسق مع الحقيقة وهدفها دعم مواقف الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت حركة (حماس) إن الحديث عن اتفاق وشيك كاذب، لافتة إلى أن الاحتلال يسعى لمواصلة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

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