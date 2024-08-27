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لأول مرة.. حكومة نتنياهو تموّل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

لأول مرة.. حكومة نتنياهو تموّل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
إيتمار بن غفير خلال اقتحام سابق للمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
تعتزم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمويل اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، وسط استمرار التنديد بتلويح بن غفير ببناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في تقرير لها، بأنه ولأول مرة، ومن خلال وزارة التراث، ستقوم الدولة بتمويل جولات إرشادية في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف).

وأضافت سيتم تخصيص مليوني شيكل (نحو 545 ألف دولار) للمشروع من ميزانية مكتب وزير التراث عميحاي إلياهو، ومن المتوقع أن تبدأ الجولات الإرشادية للمستوطنين في الأسابيع المقبلة.

وقالت الهيئة إن وزارة التراث تواصلت مع مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، للحصول على موافقة الشرطة على إقامة جولات المستوطنين بالحرم القدسي.

من جهتها، قالت وزارة التراث الإسرائيلية -تعليقا على تقرير الهيئة- إنها تعتزم إطلاق جولات إرشادية في جبل الهيكل، التي ستسمح لأول مرة لآلاف اليهود ومئات الآلاف من السياح الذين يصعدون (يقتحمون) إلى الجبل كل عام، بالاطلاع على التراث اليهودي للجبل، على حد زعمها.

وبدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن الزيارات ستتم كجزء من الزيارات المنتظمة لما تصفها بمنطقة جبل الهيكل، وفقا لقواعد الزيارة المعمول بها.

كنيس يهودي بالأقصى

ويوم أمس الاثنين، أعلن المتطرف بن غفير في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، نيته إقامة كنيس يهودي فيما سماه جبل الهيكل، وهم الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى.

وقد قوبلت تصريحات بن غفير باستنكار وتنديد من الرئاسة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا.

كما أدانت مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات، في بيانات منفصلة، تصريحات بن غفير، مؤكدين ضرورة احترام الوضع التاريخ القائم بالمسجد الأقصى.

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