مباشر | تغطية صحفية: حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل ويعلن قصف هدف نوعي

دولي

رئيس الأركان الأميركي: خطر اتساع رقعة الحرب بالشرق الأوسط انحسر

رئيس الأركان الأميركي: خطر اتساع رقعة الحرب بالشرق الأوسط انحسر
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال تشارلز براون
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، أن المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط "انحسرت" إلى حد ما بعد تبادل إسرائيل و(حزب الله) اللبناني إطلاق النار دون حدوث مزيد من التصعيد.

وتحدث براون لرويترز وهو على على متن طائرة عسكرية أميركية بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام لمنطقة الشرق الأوسط، إذ ذهب إلى إسرائيل بعد ساعات فقط من إطلاق (حزب الله) مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، فيما شن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان لإحباط هجوم أكبر، وفق ما أعلن.

وأشار براون إلى أن هجوم (حزب الله) كان واحدا فقط من هجومين كبيرين هدد بشنهما ضد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. كما تهدد إيران بشن هجوم على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية في طهران الشهر الماضي، بحسب ما نقل موقع (الجزيرة نت).

وعندما سئل عما إذا كان خطر اندلاع حرب إقليمية قد انخفض في الوقت الراهن، قال براون "إلى حد ما.. نعم".

بانتظار الحدث الثاني

وأضاف لدى مغادرته إسرائيل "كان لديك أمران كنت تعلم أنهما سيحدثان. حدث أحدهما بالفعل. والآن يعتمد الأمر على كيفية مضي الثاني".

وقال "كيفية رد إيران ستكون من محددات كيفية رد إسرائيل، وهو ما سيكون بدوره من محددات ما إذا كان هناك اتساع لرقعة الصراع أم لا".

كما حذر براون من أن هناك أيضا خطرا يشكله من وصفهم بحلفاء إيران المسلحين في أماكن مثل العراق وسوريا والأردن، والذين يهاجمون القوات الأميركية، وكذلك الحوثيون في اليمن الذين يستهدفون سفن شحن في البحر الأحمر، كما أطلقوا طائرات مسيرة على إسرائيل.

وقال براون إن الجيش الأميركي في وضع أفضل للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل وقواته في الشرق الأوسط مما كان عليه الأمر في 13 أبريل/نيسان الماضي، عندما شنت إيران هجوما غير مسبوق على إسرائيل، إذ أطلقت مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأكد براون "نحن في وضع أفضل". وأشار إلى قرار يوم الأحد الإبقاء على مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، فضلا عن إرسال سرب إضافي من الطائرات إف-22 المقاتلة. وقال "نحاول التحسين عما فعلناه في أبريل".


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