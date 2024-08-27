خمسة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

رام الله - دنيا الوطناستشهد خمسة شبان وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء هم مهند كمال قرعاوي (19 عاما) وجبريل غسان جبريل من قلقيلية (20 عاما) والطفل عدنان أيسر جابر (15 عاما) ومحمد علي مصطفى يوسف (49 عاما) والطفل محمد أحمد محمد عليان (16 عاما).وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر عنه مساء الاثنين، أنه قصف بواسطة طائرة ما وصفه بـ"غرفة عمليات" في مخيم نور شمس، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الاحتلال يعتزم شن عملية عسكرية على الضفة قد تستغرق أسابيع.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "وصول خمسة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف للاحتلال استهدف مخيم نور شمس".وقالت مصادر محلية إن من بين الشهداء فتية تحرروا في صفقة التبادل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وعبر بيان، نعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم شهداء مخيم نور شمس، وأعلنت الإضراب الشامل الثلاثاء؛ كما أعلنت محافظة بيت لحم الإضراب حدادا على الشهداء في بيت لحم وطولكرم.ومع استشهاد الشبان الخمسة، يرتفع عدد الشهداء بهجمات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، إلى 651 شهيدا إضافة إلى نحو خمسة آلاف و400 جريح، فيما يوسع الاحتلال عملياته في الضفة والقدس بالتزامن مع الحرب على غزة.