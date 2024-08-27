مباشر | تغطية صحفية: حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل ويعلن قصف هدف نوعي

شؤون فلسطينية

خمسة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

خمسة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم
الدخان يتصاعد من موقع القصف بمخيم نور شمس
رام الله - دنيا الوطن
استشهد خمسة شبان وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء هم مهند كمال قرعاوي (19 عاما) وجبريل غسان جبريل من قلقيلية (20 عاما) والطفل عدنان أيسر جابر (15 عاما) ومحمد علي مصطفى يوسف (49 عاما) والطفل محمد أحمد محمد عليان (16 عاما).

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر عنه مساء الاثنين، أنه قصف بواسطة طائرة ما وصفه بـ"غرفة عمليات" في مخيم نور شمس، فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن الاحتلال يعتزم شن عملية عسكرية على الضفة قد تستغرق أسابيع.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "وصول خمسة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف للاحتلال استهدف مخيم نور شمس".

وقالت مصادر محلية إن من بين الشهداء فتية تحرروا في صفقة التبادل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وعبر بيان، نعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم شهداء مخيم نور شمس، وأعلنت الإضراب الشامل الثلاثاء؛ كما أعلنت محافظة بيت لحم الإضراب حدادا على الشهداء في بيت لحم وطولكرم.

ومع استشهاد الشبان الخمسة، يرتفع عدد الشهداء بهجمات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، إلى 651 شهيدا إضافة إلى نحو خمسة آلاف و400 جريح، فيما يوسع الاحتلال عملياته في الضفة والقدس بالتزامن مع الحرب على غزة.

أخبار ذات صلة

لأول مرة.. حكومة نتنياهو تموّل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

لأول مرة.. حكومة نتنياهو تموّل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

خمسة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

خمسة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية

دير البلح: الإخلاءات الأخيرة أخرجت 25 مركز إيواء وأربع آبار عن الخدمة

دير البلح: الإخلاءات الأخيرة أخرجت 25 مركز إيواء وأربع آبار عن الخدمة

تقرير حقوقي يوثّق تعذيب الاحتلال للكوادر الطبية في غزة

تقرير حقوقي يوثّق تعذيب الاحتلال للكوادر الطبية في غزة

الرئاسة الفلسطينية رداً على بن غفير: الأقصى خط أحمر ولن نسمح بالمساس به إطلاقاً

الرئاسة الفلسطينية رداً على بن غفير: الأقصى خط أحمر ولن نسمح بالمساس به إطلاقاً

صور أقمار صناعية تظهر توسعة جيش الاحتلال لممر نتساريم في غزة

صور أقمار صناعية تظهر توسعة جيش الاحتلال لممر نتساريم في غزة

بن غفير يُعلن نيته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

بن غفير يُعلن نيته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

بن غفير يُعلن نيته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

بن غفير يُعلن نيته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

حماس تجدد تمسكها بشروطها بعد محادثات القاهرة

حماس تجدد تمسكها بشروطها بعد محادثات القاهرة

بارك عملية حزب الله.. أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة حتى وقف العدوان

بارك عملية حزب الله.. أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة حتى وقف العدوان

تفاصيل اجتماع اللجنة التحضيرية الخاصة بترتيب زيارة الرئيس عباس إلى غزة

تفاصيل اجتماع اللجنة التحضيرية الخاصة بترتيب زيارة الرئيس عباس إلى غزة

الصحة تعلن وصول طعومات شلل الأطفال والتنسيق جارٍ لإدخالها لقطاع غزة

الصحة تعلن وصول طعومات شلل الأطفال والتنسيق جارٍ لإدخالها لقطاع غزة

شهيدان برصاص الاحتلال قرب مستوطنة (أريئيل) بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

شهيدان برصاص الاحتلال قرب مستوطنة (أريئيل) بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

حزب الله: إعلان إسرائيل تعطيل هجوم المقاومة &quot;ادعاءات فارغة&quot;

حزب الله: إعلان إسرائيل تعطيل هجوم المقاومة "ادعاءات فارغة"

حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل

حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح