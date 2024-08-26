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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل السعودية في زيارة رسمية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان في استقبال الرئيس عباس الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وسفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين نايف السديري، وعدد من المسؤولين، وطاقم سفارة دولة فلسطين لدى المملكة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عباس غدا الثلاثاء ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويرافق الرئيس عباس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى السعودية باسم الأغا.

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