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دولي

50 ألف طن من المعدات العسكرية الأميركية وصلت لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة

50 ألف طن من المعدات العسكرية الأميركية وصلت لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة
معدات عسكرية أميركية تصل إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأنه وصلت إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة وحتى الآن 50 ألف طن من العتاد العسكري الأميركي، نقلتها 500 طائرة شحن و107 سفن.

وشمل هذا العتاد مركبات محصنة، صواريخ ومقذوفات، ذخيرة، معدات وقائية شخصية، عتاد طبي وغيرها، بحسب بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية.

وجاء في البيان أن "هذا القطار الجوي والبحري يشكل دعامة كبيرة في تعزيز تواصل أداء الجيش الإسرائيلي من أجل تحقيق غايات الحرب الحالية والمستقبلية".

وصادقت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، منتصف الشهر الحالي، على بيع أسلحة لإسرائيل ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار تشمل طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.

وفقا للبنتاغون تشمل الصفقة بيع 100 طائرة من طراز "إف- IA 15" و "إف-15I"، بقيمة 18.82 مليار دولار، وقذائف مدفعية عيار 120 ملم بقيمة 774.1 مليون دولار، ومعها صواريخ جو-جو متقدمة متوسطة المدى بقيمة تصل إلى 102.5 مليون دولار.

كذلك تشمل الصفقة مركبات تكتيكية معدلة من طراز M1148A1B2 ، مقابل 583.1 مليون دولار، وفق البنتاغون.

وحسب البنتاغون، فإن الموعد المتوقع لتسليم الطائرات والمركبات والقنابل لن يكون قريبا، بل خلال السنتين إلى الخمس سنوات القادمة، حيث سيتم دفع معظم تكاليف الصفقة الإجمالية من أموال المساعدات الأميركية لإسرائيل.

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