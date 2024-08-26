مباشر | تغطية صحفية: حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل ويعلن قصف هدف نوعي

شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية رداً على بن غفير: الأقصى خط أحمر ولن نسمح بالمساس به إطلاقاً

الرئاسة الفلسطينية رداً على بن غفير: الأقصى خط أحمر ولن نسمح بالمساس به إطلاقاً
نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف بن غفير، لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، خطيرة جداً، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا.

وأضاف أبو ردينة، أن هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك، هي محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع، مؤكداً أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي ملك للمسلمين فقط، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية إلى التحرك الفوري للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إلى أن الدعم الأميركي السياسي والعسكري والمالي هو الذي شجع هؤلاء المتطرفين على الاستمرار في عدوانهم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة، وقتل واعتقال وتدمير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعليها إجبار حليفها الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه واعتداءاته وإرهاب مستعمريه.

أخبار ذات صلة

تقرير حقوقي يوثّق تعذيب الاحتلال للكوادر الطبية في غزة

تقرير حقوقي يوثّق تعذيب الاحتلال للكوادر الطبية في غزة

الرئاسة الفلسطينية رداً على بن غفير: الأقصى خط أحمر ولن نسمح بالمساس به إطلاقاً

الرئاسة الفلسطينية رداً على بن غفير: الأقصى خط أحمر ولن نسمح بالمساس به إطلاقاً

صورة.. جيش الاحتلال يوسّع ممر نتساريم بإنشاء أربعة مواقع عسكرية كبيرة

صورة.. جيش الاحتلال يوسّع ممر نتساريم بإنشاء أربعة مواقع عسكرية كبيرة

بن غفير يُعلن نيته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

بن غفير يُعلن نيته بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى

الصحة بغزة تؤكد استمرار عمل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

الصحة بغزة تؤكد استمرار عمل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

حماس تجدد تمسكها بشروطها بعد محادثات القاهرة

حماس تجدد تمسكها بشروطها بعد محادثات القاهرة

بارك عملية حزب الله.. أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة حتى وقف العدوان

بارك عملية حزب الله.. أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة حتى وقف العدوان

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الصحة تعلن وصول طعومات شلل الأطفال والتنسيق جارٍ لإدخالها لقطاع غزة

الصحة تعلن وصول طعومات شلل الأطفال والتنسيق جارٍ لإدخالها لقطاع غزة

أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

تفاصيل لقاء مصطفى مع المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط

تفاصيل لقاء مصطفى مع المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط

الصحة بغزة: 71 شهيداً خلال الساعات الـ 24 الماضية

الصحة بغزة: 71 شهيداً خلال الساعات الـ 24 الماضية

استشهاد شاب متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد شاب متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد أسير مصاب من صيدا شمال شرق طولكرم

استشهاد أسير مصاب من صيدا شمال شرق طولكرم

بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

حصيلة جديدة.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة جنود في غزة

حصيلة جديدة.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة جنود في غزة

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

حزب الله: إعلان إسرائيل تعطيل هجوم المقاومة &quot;ادعاءات فارغة&quot;

حزب الله: إعلان إسرائيل تعطيل هجوم المقاومة "ادعاءات فارغة"

حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل

حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح