صورة.. جيش الاحتلال يوسّع ممر نتساريم بإنشاء أربعة مواقع عسكرية كبيرة



ويعتبر هذا الطريق إحدى نقاط الخلاف الأساسية في المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، إذ تصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الانسحاب الإسرائيلي الكامل، فيما يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بآلية لمنع انتقال مسلحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وفق قوله.



وفي الأيام الاخيرة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسفه للمنازل والمباني المجاورة لممر نتساريم، خاصة في حيي الزيتون وتل الهوى، جنوب مدينة غزة.



**

صور جديدة التقطت عبر الأقمار الصناعية في 20 آب/ أغسطس الجاري، تظهر توسعة ممر نتساريم وسط قطاع غزة، وفق (يديعوت أحرونوت).





رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، الاثنين، أن صور الأقمار الصناعية تظهر إقدام الجيش الإسرائيلي على توسعة ممرّ نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين شمال وجنوب، بإنشاء أربعة مواقع عسكرية كبيرة.وقالت الصحيفة: "في الآونة الأخيرة يعمل الجيش الإسرائيلي على توسيع الممر، وفي الأيام الأخيرة قتل أربعة من جنود الاحتياط هناك بعد إصابتهم بعبوات مزروعة على جانب الطريق".وبحسب الصحيفة: "أنشأ الجيش الإسرائيلي ممر نتساريم عمليًا أيضًا لمنع عودة المسلحين والفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة"، وفق تعبيرها.وأضافت: "تم إنشاء أربعة نقاط عسكرية كبيرة في الممر، لإقامة دائمة لمئات الجنود".