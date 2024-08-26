الصحة بغزة تؤكد استمرار عمل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، استمرار عمل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح سط القطاع، وتمسك الطواقم الصحية بتقديم رسالتهم، رغم إعلان الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى "منطقة عمليات".وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن ما يقرب من 100 مريض لازالوا في المستشفى، "ومنهم سبعة في العناية المركزة"، منوهة إلى أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى منطقة عمليات تسبب بـ "حالة هلع بيت المرضى".وقالت إن عددًا من المرضى غادروا مستشفى شهداء الأقصى "خوفًا من تكرار سيناريو اقتحام المستشفيات الأخرى".وطالبت وزارة الصحة، بضرورة حماية المستشفى والمرضى والكوادر الصحية فيه.بدورها، أكدت إدارة مستشفى شهداء الأقصى، أن الطاقم الطبي والعاملون في المستشفى "باقون ومستمرون بتقديم الخدمات الطبية للمرضى، رغم التحديات ورغم تهديدات الاحتلال".وشددت في تصريح صحفي مقتضب، على أنه "يجب على المؤسسات الدولية حماية المستشفى الوحيد المتبقي في وسط القطاع".