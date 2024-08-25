مباشر | تغطية صحفية: حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل ويعلن قصف هدف نوعي

شؤون فلسطينية

وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة
وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة مساء الأحد، وقد تم حفظها في مخزن للطعومات خصص لحملة التطعيم، بالتنسيق مع منظمة (يونيسيف).

وبينت الوزارة، في بيان لها، أن الدفعة الأولى من الطعومات وصلت، والبالغ عددها 1,26 مليون جرعة، وأن العمل جار على توفير 365 ألف جرعة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 640 ألف طفل، وسيتم إعطاء جرعتين من اللقاح لكل طفل من عمر يوم وحتى 10 سنوات.

‎وأضافت الوزارة أنها تعمل على مدار الساعة للتنسيق مع الشركاء الصحيين الدوليين لانطلاق الحملة خلال الأيام القليلة المقبلة، وبما لا يعرض حياة الكوادر الصحية للخطر جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

‎وجددت وزارة الصحة مناشداتها للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية زيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان وتسهيل مهمة الكوادر الصحية في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

وصول طعومات شلل الأطفال إلى قطاع غزة

حماس تجدد تمسكها بشروطها بعد محادثات القاهرة

حماس تجدد تمسكها بشروطها بعد محادثات القاهرة

بارك عملية حزب الله.. أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة حتى وقف العدوان

بارك عملية حزب الله.. أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة حتى وقف العدوان

تفاصيل اجتماع اللجنة التحضيرية الخاصة بترتيب زيارة الرئيس عباس إلى غزة

تفاصيل اجتماع اللجنة التحضيرية الخاصة بترتيب زيارة الرئيس عباس إلى غزة

الصحة تعلن وصول طعومات شلل الأطفال والتنسيق جارٍ لإدخالها لقطاع غزة

الصحة تعلن وصول طعومات شلل الأطفال والتنسيق جارٍ لإدخالها لقطاع غزة

شهيدان برصاص الاحتلال قرب مستوطنة (أريئيل) بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

شهيدان برصاص الاحتلال قرب مستوطنة (أريئيل) بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس

أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

أوامر إخلاء جديدة في دير البلح

تفاصيل لقاء مصطفى مع المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط

تفاصيل لقاء مصطفى مع المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الصحة تعلن وصول طعومات شلل الأطفال والتنسيق جارٍ لإدخالها لقطاع غزة

الصحة تعلن وصول طعومات شلل الأطفال والتنسيق جارٍ لإدخالها لقطاع غزة

تفاصيل لقاء مصطفى مع المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط

تفاصيل لقاء مصطفى مع المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط

استشهاد شاب متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد شاب متأثرا بجراحه برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد أسير مصاب من صيدا شمال شرق طولكرم

استشهاد أسير مصاب من صيدا شمال شرق طولكرم

بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

حصيلة جديدة.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة جنود في غزة

حصيلة جديدة.. جيش الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة جنود في غزة

الصحة بغزة تُحذر من تداعيات النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية

الصحة بغزة تُحذر من تداعيات النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية

الاحتلال يرتكب خمس مجازر في غزة خلال الـ48 ساعة الماضية

الاحتلال يرتكب خمس مجازر في غزة خلال الـ48 ساعة الماضية

منوعات

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

المطربة الشهيرة سيلين ديون تنتقد ترمب بسبب أغنية لها

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

عربي

حزب الله: إعلان إسرائيل تعطيل هجوم المقاومة &quot;ادعاءات فارغة&quot;

حزب الله: إعلان إسرائيل تعطيل هجوم المقاومة "ادعاءات فارغة"

حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل

حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح