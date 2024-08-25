بارك عملية حزب الله.. أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة حتى وقف العدوان

رام الله - دنيا الوطنقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المقاومة الفلسطينية "تبارك عملية الرد الأولي لحزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر وتقدر تضحيات أهلنا في لبنان".وأضاف أبو عبيدة في تغريدات له على حسابه عبر تطبيق (تيليجرام)، أن عملية حزب الله "تؤكد من جديد تغير الواقع الإستراتيجي للكيان الصهيوني منذ طوفان الأقصى"، مؤكدا أن "كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو إذا استمر العدوان على أهلنا وشعبنا، وأنه لا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أي جبهة".وجاءت كلمة أبو عبيدة عقب الهجوم الكبير الذي شنه (حزب الله) اللبناني فجر اليوم الأحد على إسرائيل في رد وصفه بالأولي على اغتيال القيادي البارز في صفوفه فؤاد شكر الشهر الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الحزب استهدف صباح اليوم قاعدة غليلوت للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المسماة "شعبة أمان" ومواقع أخرى ردا على اغتيال شكر.وأوضح نصر الله أن الحزب أطلق 340 صاروخ كاتيوشا وعددا من الطائرات المسيرة على المواقع المستهدفة، وأن الحزب اختار أهدافه بناء على معايير عدة من بينها تجنب المواقع المدنية والبنى التحتية، وأن يكون الهدف نوعيا في العمق الإسرائيلي، وله ارتباط بعملية اغتيال شكر.