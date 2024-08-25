تفاصيل اجتماع اللجنة التحضيرية الخاصة بترتيب زيارة الرئيس عباس إلى غزة



كما قررت اللجنة الاتصال مع المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والفصائل الفلسطينية الأخرى، من أجل الاتفاق والتفاهم معها على الخطوات المشتركة لتحقيق هذه المبادرة الوطنية.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن اللجنة التحضيرية، عقدت اجتماعا هاما، مساء اليوم الأحد، من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتوجه الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة.وقالت الوكالة الرسمية إن الترتيبات وضعت بغرض "تحقيق أهداف التوجه لغزة، وفي مقدمتها وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".وقررت اللجنة التحضيرية الخطوات العملية للتحرك السياسي والقانوني، وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي، وتأمين دعم الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها لهذا التحرك.